https://ria.ru/20221014/otsrochka-1824125767.html

СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации

СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации

Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:10

2022-10-14T17:10

2022-10-14T17:10

мария львова-белова

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html

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мария львова-белова, россия, украина, частичная мобилизация в россии