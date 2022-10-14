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СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации
СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации
Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:10
2022-10-14T17:10
мария львова-белова
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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мария львова-белова, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Мария Львова-Белова, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
17:10 14.10.2022
 
СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации

СПЧ предложил закрепить норму об отсрочке для многодетных отцов в законе о мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет.
"Рады хорошим новостям от наших коллег. Совет также направлял указанные предложения руководству правительства России и Минобороны России. Считаем, что указанные исключения необходимо в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации", - говорится в публикации СПЧ в Telegram-канале.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
Повестка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:18
Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
 
Мария Львова-БеловаРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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