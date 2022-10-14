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СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации
СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации
Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:10
2022-10-14T17:10
2022-10-14T17:10
мария львова-белова
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html
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мария львова-белова, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Мария Львова-Белова, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации
СПЧ предложил закрепить норму об отсрочке для многодетных отцов в законе о мобилизации