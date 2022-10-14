https://ria.ru/20221014/odinochestvo-1823885259.html

В Китае рассказали, что ждет Европу без России

В Китае рассказали, что ждет Европу без России - РИА Новости, 14.10.2022

В Китае рассказали, что ждет Европу без России

Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег, предупреждает гонконгское издание Asia Times. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T05:01

2022-10-14T05:01

2022-10-14T05:01

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег, предупреждает гонконгское издание Asia Times.В самых пессимистичных сценариях Европе грозит деиндустриализация, потеря "триллионов инвестиционного капитала" и резкое падения уровня жизни. "Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными", - утверждается в публикации.При этом, когда Старый Свет осознает свое положение, он окажется в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США, по все видимости, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы. "У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - резюмирует Asia Times.Ранее испанское издание Rebelión предупредило, что Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823505111.html

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европа, россия, сша, евросоюз, украина, в мире