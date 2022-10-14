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В Китае рассказали, что ждет Европу без России - РИА Новости, 14.10.2022
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В Китае рассказали, что ждет Европу без России
В Китае рассказали, что ждет Европу без России - РИА Новости, 14.10.2022
В Китае рассказали, что ждет Европу без России
Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег, предупреждает гонконгское издание Asia Times. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T05:01
2022-10-14T05:01
европа
россия
сша
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украина
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег, предупреждает гонконгское издание Asia Times.В самых пессимистичных сценариях Европе грозит деиндустриализация, потеря "триллионов инвестиционного капитала" и резкое падения уровня жизни. "Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными", - утверждается в публикации.При этом, когда Старый Свет осознает свое положение, он окажется в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США, по все видимости, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы. "У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - резюмирует Asia Times.Ранее испанское издание Rebelión предупредило, что Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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европа, россия, сша, евросоюз, украина, в мире
Европа, Россия, США, Евросоюз, Украина, В мире
05:01 14.10.2022
 
В Китае рассказали, что ждет Европу без России

Asia Times: Европе без России грозят деиндустриализация и потеря триллионов долларов

© РИА Новости / Алексей ДаничевНищий
Нищий - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Нищий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег, предупреждает гонконгское издание Asia Times.
В самых пессимистичных сценариях Европе грозит деиндустриализация, потеря "триллионов инвестиционного капитала" и резкое падения уровня жизни. "Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными", - утверждается в публикации.
При этом, когда Старый Свет осознает свое положение, он окажется в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США, по все видимости, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы. "У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - резюмирует Asia Times.
Ранее испанское издание Rebelión предупредило, что Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов.
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США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
 
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