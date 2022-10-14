https://ria.ru/20221014/noutbuk-1824117427.html

На тверском предприятии собрали первый ноутбук

На тверском предприятии собрали первый ноутбук - РИА Новости, 14.10.2022

На тверском предприятии собрали первый ноутбук

В Тверской области в тестовом режиме на отечественной операционной системе собран первый ноутбук, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:55

2022-10-14T16:55

2022-10-14T16:55

тверская область

игорь руденя

россия

экономика

технологии

тверская область

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ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. В Тверской области в тестовом режиме на отечественной операционной системе собран первый ноутбук, сообщает пресс-служба областного правительства.В пятницу производство компьютерной техники и IT-решений компании "ПК Аквариус" посетили полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Им были представлены роботизированные участки сборки компьютерной техники.Открытие нового производственно-логистического комплекса компании "ПК Аквариус" в Калининском районе Тверской области запланировано на конец октября этого года. Предполагается, что до конца текущего года там будут трудоустроены около 300 человек. В перспективе, с открытием новых линий, будут созданы около полутора тысяч новых рабочих мест.При выходе производства на полную мощность компания будет выпускать более 2,5 миллионов устройств в год.ООО "ПК Аквариус" осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО "ПК Аквариус" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.В пресс-службе областного правительства отметили что сфера IT – одна из перспективных для региона. В Тверской области введены новые инструменты поддержки отрасли. В частности, это субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других субъектов РФ.

https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html

https://ria.ru/20220617/pozharotushenie-1796229264.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, россия, экономика, технологии, тверская область