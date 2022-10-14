https://ria.ru/20221014/noutbuk-1824117427.html
На тверском предприятии собрали первый ноутбук
На тверском предприятии собрали первый ноутбук - РИА Новости, 14.10.2022
На тверском предприятии собрали первый ноутбук
В Тверской области в тестовом режиме на отечественной операционной системе собран первый ноутбук, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:55
2022-10-14T16:55
2022-10-14T16:55
тверская область
игорь руденя
россия
экономика
технологии
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824113818_0:64:1300:795_1920x0_80_0_0_28f7bd7510e44feb5e68437e9df57bdb.jpg
ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. В Тверской области в тестовом режиме на отечественной операционной системе собран первый ноутбук, сообщает пресс-служба областного правительства.В пятницу производство компьютерной техники и IT-решений компании "ПК Аквариус" посетили полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Им были представлены роботизированные участки сборки компьютерной техники.Открытие нового производственно-логистического комплекса компании "ПК Аквариус" в Калининском районе Тверской области запланировано на конец октября этого года. Предполагается, что до конца текущего года там будут трудоустроены около 300 человек. В перспективе, с открытием новых линий, будут созданы около полутора тысяч новых рабочих мест.При выходе производства на полную мощность компания будет выпускать более 2,5 миллионов устройств в год.ООО "ПК Аквариус" осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО "ПК Аквариус" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.В пресс-службе областного правительства отметили что сфера IT – одна из перспективных для региона. В Тверской области введены новые инструменты поддержки отрасли. В частности, это субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других субъектов РФ.
https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html
https://ria.ru/20220617/pozharotushenie-1796229264.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824113818_127:0:1300:880_1920x0_80_0_0_33cdb98a9fcc11c8e2d07540d054c3bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, россия, экономика, технологии, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Экономика, Технологии, Тверская область
ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. В Тверской области в тестовом режиме на отечественной операционной системе собран первый ноутбук, сообщает пресс-служба областного правительства.
В пятницу производство компьютерной техники и IT-решений компании "ПК Аквариус" посетили полпред президента РФ
в ЦФО Игорь Щеголев
и губернатор Тверской области Игорь Руденя
. Им были представлены роботизированные участки сборки компьютерной техники.
Открытие нового производственно-логистического комплекса компании "ПК Аквариус" в Калининском районе
Тверской области запланировано на конец октября этого года. Предполагается, что до конца текущего года там будут трудоустроены около 300 человек. В перспективе, с открытием новых линий, будут созданы около полутора тысяч новых рабочих мест.
При выходе производства на полную мощность компания будет выпускать более 2,5 миллионов устройств в год.
ООО "ПК Аквариус" осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.
Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО "ПК Аквариус" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.
В пресс-службе областного правительства отметили что сфера IT – одна из перспективных для региона. В Тверской области введены новые инструменты поддержки отрасли. В частности, это субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других субъектов РФ.