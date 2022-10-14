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Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме" - РИА Новости, 14.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221014/newzealand-1824038134.html
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме"
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме" - РИА Новости, 14.10.2022
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме"
Совет искусств министерства культуры Новой Зеландии прекратил финансирование шекспировского школьного фестиваля, поставив под сомнение актуальность его... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:29
2022-10-14T14:29
культура
новая зеландия
новости культуры
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Совет искусств министерства культуры Новой Зеландии прекратил финансирование шекспировского школьного фестиваля, поставив под сомнение актуальность его "империалистических канонов" для страны, сообщает газета New Zealand Herald.По данным газеты, в течении 30 лет центр Shakespeare Globe в Новой Зеландии ежегодно проводил мероприятие, на котором учащиеся исполняли отрывки из пьес Шекспира. Смотр регулярно получал средства от государственного органа, финансирующего искусство, однако в этом году деньги выделены не были.Правление совета искусств объявило, что, хотя фестиваль активно привлекает молодежь и оказывает положительное влияние на участников, он "не продемонстрировал актуальности для искусства Новой Зеландии".Один из экспертов совета заявил, что заявка Shakespeare Globe на финансирование заставила его "задаться вопросом, является ли особое внимание драматургу елизаветинской эпохи актуальным для деколонизации искусства Новой Зеландии в 2020-х годах".Судьба школьного фестиваля, в котором с момента его основания приняли участие более 120 тысяч старшеклассников из более чем половины средних школ Новой Зеландии, пока остается неизвестной.
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новая зеландия, новости культуры, уильям шекспир
Культура, Новая Зеландия, Новости культуры, Уильям Шекспир
14:29 14.10.2022
 
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме"

Минкультуры Новой Зеландии обвинило школьный фестиваль Шекспира в "империализме"

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИздание сочинений Шекспира 1663—1664 годов (Третье фолио)
Издание сочинений Шекспира 1663—1664 годов (Третье фолио) - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Совет искусств министерства культуры Новой Зеландии прекратил финансирование шекспировского школьного фестиваля, поставив под сомнение актуальность его "империалистических канонов" для страны, сообщает газета New Zealand Herald.
По данным газеты, в течении 30 лет центр Shakespeare Globe в Новой Зеландии ежегодно проводил мероприятие, на котором учащиеся исполняли отрывки из пьес Шекспира. Смотр регулярно получал средства от государственного органа, финансирующего искусство, однако в этом году деньги выделены не были.
Правление совета искусств объявило, что, хотя фестиваль активно привлекает молодежь и оказывает положительное влияние на участников, он "не продемонстрировал актуальности для искусства Новой Зеландии".
Один из экспертов совета заявил, что заявка Shakespeare Globe на финансирование заставила его "задаться вопросом, является ли особое внимание драматургу елизаветинской эпохи актуальным для деколонизации искусства Новой Зеландии в 2020-х годах".
Судьба школьного фестиваля, в котором с момента его основания приняли участие более 120 тысяч старшеклассников из более чем половины средних школ Новой Зеландии, пока остается неизвестной.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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