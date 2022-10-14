https://ria.ru/20221014/newzealand-1824038134.html
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме"
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме" - РИА Новости, 14.10.2022
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме"
Совет искусств министерства культуры Новой Зеландии прекратил финансирование шекспировского школьного фестиваля, поставив под сомнение актуальность его... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:29
2022-10-14T14:29
2022-10-14T14:29
культура
новая зеландия
новости культуры
уильям шекспир
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Совет искусств министерства культуры Новой Зеландии прекратил финансирование шекспировского школьного фестиваля, поставив под сомнение актуальность его "империалистических канонов" для страны, сообщает газета New Zealand Herald.По данным газеты, в течении 30 лет центр Shakespeare Globe в Новой Зеландии ежегодно проводил мероприятие, на котором учащиеся исполняли отрывки из пьес Шекспира. Смотр регулярно получал средства от государственного органа, финансирующего искусство, однако в этом году деньги выделены не были.Правление совета искусств объявило, что, хотя фестиваль активно привлекает молодежь и оказывает положительное влияние на участников, он "не продемонстрировал актуальности для искусства Новой Зеландии".Один из экспертов совета заявил, что заявка Shakespeare Globe на финансирование заставила его "задаться вопросом, является ли особое внимание драматургу елизаветинской эпохи актуальным для деколонизации искусства Новой Зеландии в 2020-х годах".Судьба школьного фестиваля, в котором с момента его основания приняли участие более 120 тысяч старшеклассников из более чем половины средних школ Новой Зеландии, пока остается неизвестной.
https://ria.ru/20221010/art-1822257436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, новости культуры, уильям шекспир
Культура, Новая Зеландия, Новости культуры, Уильям Шекспир
Новая Зеландия обвинила школьный фестиваль Шекспира в "империализме"
Минкультуры Новой Зеландии обвинило школьный фестиваль Шекспира в "империализме"
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Совет искусств министерства культуры Новой Зеландии прекратил финансирование шекспировского школьного фестиваля, поставив под сомнение актуальность его "империалистических канонов" для страны, сообщает газета New Zealand Herald.
По данным газеты, в течении 30 лет центр Shakespeare Globe в Новой Зеландии ежегодно проводил мероприятие, на котором учащиеся исполняли отрывки из пьес Шекспира. Смотр регулярно получал средства от государственного органа, финансирующего искусство, однако в этом году деньги выделены не были.
Правление совета искусств объявило, что, хотя фестиваль активно привлекает молодежь и оказывает положительное влияние на участников, он "не продемонстрировал актуальности для искусства Новой Зеландии".
Один из экспертов совета заявил, что заявка Shakespeare Globe на финансирование заставила его "задаться вопросом, является ли особое внимание драматургу елизаветинской эпохи актуальным для деколонизации искусства Новой Зеландии в 2020-х годах".
Судьба школьного фестиваля, в котором с момента его основания приняли участие более 120 тысяч старшеклассников из более чем половины средних школ Новой Зеландии, пока остается неизвестной.