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Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
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Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко
Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не очень беспокоит стремление Украины в НАТО, Киев своими заявлениями о том, что страна де-факто уже... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:27
2022-10-14T12:44
в мире
белоруссия
нато
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не очень беспокоит стремление Украины в НАТО, Киев своими заявлениями о том, что страна де-факто уже присоединилась к альянсу, выдает желаемое за действительное.Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО."Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО – Господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал белорусский лидер в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос журналиста о заявлениях киевских властей о том, что Украина – "де-факто член НАТО".Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
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в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко, украина
В мире, Белоруссия, НАТО, Александр Лукашенко, Украина
12:27 14.10.2022 (обновлено: 12:44 14.10.2022)
 
Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко

Лукашенко: Украина, говоря о вступлении в НАТО, выдает желаемое за действительное

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не очень беспокоит стремление Украины в НАТО, Киев своими заявлениями о том, что страна де-факто уже присоединилась к альянсу, выдает желаемое за действительное.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.
"Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО – Господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал белорусский лидер в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос журналиста о заявлениях киевских властей о том, что Украина – "де-факто член НАТО".
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 20:05
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине
 
В миреБелоруссияНАТОАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
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