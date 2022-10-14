https://ria.ru/20221014/nato-1823972392.html

Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко

Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022

Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не очень беспокоит стремление Украины в НАТО, Киев своими заявлениями о том, что страна де-факто уже... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:27

2022-10-14T12:27

2022-10-14T12:44

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белоруссия

нато

александр лукашенко

украина

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не очень беспокоит стремление Украины в НАТО, Киев своими заявлениями о том, что страна де-факто уже присоединилась к альянсу, выдает желаемое за действительное.Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО."Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО – Господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал белорусский лидер в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос журналиста о заявлениях киевских властей о том, что Украина – "де-факто член НАТО".Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко, украина