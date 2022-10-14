12:27 14.10.2022 (обновлено: 12:44 14.10.2022)
Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко
Лукашенко: Украина, говоря о вступлении в НАТО, выдает желаемое за действительное
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не очень беспокоит стремление Украины в НАТО, Киев своими заявлениями о том, что страна де-факто уже присоединилась к альянсу, выдает желаемое за действительное.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.
"Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО – Господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал белорусский лидер в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос журналиста о заявлениях киевских властей о том, что Украина – "де-факто член НАТО".
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.