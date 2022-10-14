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Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий - РИА Новости, 14.10.2022
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Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий
Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий - РИА Новости, 14.10.2022
Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий
Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:09
2022-10-14T11:55
сергей нарышкин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
российское историческое общество
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом, поддерживаемым Западом, будет нелегкой, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Он выступил в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам ежегодной просветительской акции "Диктант Победы"."Считаю, что значение этой акции в наши дни велико вдвойне", - сказал Нарышкин.Россия выполняет благородную, но опасную миссию освобождения русского народа Украины от неонацистской киевской власти, добавил он. По словам Нарышкина, термин "русский народ" он использует не в этническом, а в историко-культурном смысле.Российское общество всегда объединялось, чтобы разгромить врага, подчеркнул он. "Так было и в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - сказал Нарышкин.По его словам, итоги недавних референдумов на освобожденных территориях, "судьбоносный выбор населения Новороссии разделил историю на "до" и "после". "Отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221013/sk-1823782412.html
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сергей нарышкин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, российское историческое общество, безопасность
Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Российское историческое общество, Безопасность
11:09 14.10.2022 (обновлено: 11:55 14.10.2022)
 
Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий

Глава СВР Нарышкин: людей на новых территориях будут защищать, как и всех россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом, поддерживаемым Западом, будет нелегкой, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он выступил в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам ежегодной просветительской акции "Диктант Победы".
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"Считаю, что значение этой акции в наши дни велико вдвойне", - сказал Нарышкин.
Россия выполняет благородную, но опасную миссию освобождения русского народа Украины от неонацистской киевской власти, добавил он. По словам Нарышкина, термин "русский народ" он использует не в этническом, а в историко-культурном смысле.
"Победа в этой схватке будет нелегкой, поскольку России противостоит целая группа агрессивных, озлобленных тоталитарно-либеральных режимов Запада, которыми жестко управляет Вашингтон", - отметил Нарышкин.
Российское общество всегда объединялось, чтобы разгромить врага, подчеркнул он. "Так было и в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - сказал Нарышкин.
По его словам, итоги недавних референдумов на освобожденных территориях, "судьбоносный выбор населения Новороссии разделил историю на "до" и "после". "Отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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