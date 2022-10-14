11:09 14.10.2022 (обновлено: 11:55 14.10.2022)
Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий
Глава СВР Нарышкин: людей на новых территориях будут защищать, как и всех россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом, поддерживаемым Западом, будет нелегкой, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он выступил в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам ежегодной просветительской акции "Диктант Победы".
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"Считаю, что значение этой акции в наши дни велико вдвойне", - сказал Нарышкин.
Россия выполняет благородную, но опасную миссию освобождения русского народа Украины от неонацистской киевской власти, добавил он. По словам Нарышкина, термин "русский народ" он использует не в этническом, а в историко-культурном смысле.
"Победа в этой схватке будет нелегкой, поскольку России противостоит целая группа агрессивных, озлобленных тоталитарно-либеральных режимов Запада, которыми жестко управляет Вашингтон", - отметил Нарышкин.
Российское общество всегда объединялось, чтобы разгромить врага, подчеркнул он. "Так было и в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - сказал Нарышкин.
По его словам, итоги недавних референдумов на освобожденных территориях, "судьбоносный выбор населения Новороссии разделил историю на "до" и "после". "Отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.