https://ria.ru/20221014/naryshkin-1823940196.html

Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий

Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий - РИА Новости, 14.10.2022

Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий

Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:09

2022-10-14T11:09

2022-10-14T11:55

сергей нарышкин

владимир путин

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российское историческое общество

безопасность

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом, поддерживаемым Западом, будет нелегкой, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Он выступил в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам ежегодной просветительской акции "Диктант Победы"."Считаю, что значение этой акции в наши дни велико вдвойне", - сказал Нарышкин.Россия выполняет благородную, но опасную миссию освобождения русского народа Украины от неонацистской киевской власти, добавил он. По словам Нарышкина, термин "русский народ" он использует не в этническом, а в историко-культурном смысле.Российское общество всегда объединялось, чтобы разгромить врага, подчеркнул он. "Так было и в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - сказал Нарышкин.По его словам, итоги недавних референдумов на освобожденных территориях, "судьбоносный выбор населения Новороссии разделил историю на "до" и "после". "Отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221013/sk-1823782412.html

https://ria.ru/20221005/osvobozhdenie-1821830480.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нарышкин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, российское историческое общество, безопасность