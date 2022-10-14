https://ria.ru/20221014/naemniki-1824039289.html
ВКС России уничтожили более 170 украинских наемников в районе Николаева
ВКС России уничтожили более 170 украинских наемников в районе Николаева - РИА Новости, 14.10.2022
ВКС России уничтожили более 170 украинских наемников в районе Николаева
ВКС России ракетными ударами в районе Николаева поразили пункты временной дислокации подразделений украинской 59-й мотопехотной бригады и "Иностранного... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:20
2022-10-14T14:20
2022-10-14T14:20
специальная военная операция на украине
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николаев (украина)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВКС России ракетными ударами в районе Николаева поразили пункты временной дислокации подразделений украинской 59-й мотопехотной бригады и "Иностранного легиона", потери противника составили более 170 военнослужащих и наемников, сообщило министерство обороны РФ."Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников "Иностранный легион", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
ВКС России уничтожили более 170 украинских наемников в районе Николаева
Минобороны: ВКС России уничтожили более 170 наемников и военных ВСУ в районе Николаева