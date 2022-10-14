https://ria.ru/20221014/naemniki-1823887303.html
Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области
Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2022
Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области
Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей, рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T06:15
2022-10-14T06:15
2022-10-14T06:34
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
харьковская область
россия
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей, рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей."Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я - на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов", - сказал собеседник агентства.Оторвавшись от преследования, мужчина, по его словам, сразу упал с мотоцикла, так как пуля угодила ему в ногу и перебила кость."Я увидел впереди солдат, они мне показали остановиться. Это были русские. Они меня где-то с полкилометра несли на автоматах. Большой им человеческий поклон. Если бы не они, я не знаю, я бы там, наверное, завернулся", - сказал пострадавший.Сообщения о преследовании и убийстве мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по видео из Купянска с убийствами мирных жителей.
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александр бастрыкин, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Бастрыкин, Харьковская область, Россия
06:15 14.10.2022 (обновлено: 06:34 14.10.2022)
Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области
Житель Харьковской области: польские наемники стреляли в людей и кидали гранаты
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей, рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.
По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей.
"Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я - на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов", - сказал собеседник агентства.
Оторвавшись от преследования, мужчина, по его словам, сразу упал с мотоцикла, так как пуля угодила ему в ногу и перебила кость.
"Я увидел впереди солдат, они мне показали остановиться. Это были русские. Они меня где-то с полкилометра несли на автоматах. Большой им человеческий поклон. Если бы не они, я не знаю, я бы там, наверное, завернулся", - сказал пострадавший.
Сообщения о преследовании и убийстве мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
ранее поручил возбудить уголовное дело по видео из Купянска с убийствами мирных жителей.