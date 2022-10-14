https://ria.ru/20221014/naemniki-1823887303.html

Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области

Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2022

Польские наемники стреляли в людей, заявил житель Харьковской области

Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей, рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T06:15

2022-10-14T06:15

2022-10-14T06:34

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

харьковская область

россия

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей, рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей."Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я - на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов", - сказал собеседник агентства.Оторвавшись от преследования, мужчина, по его словам, сразу упал с мотоцикла, так как пуля угодила ему в ногу и перебила кость."Я увидел впереди солдат, они мне показали остановиться. Это были русские. Они меня где-то с полкилометра несли на автоматах. Большой им человеческий поклон. Если бы не они, я не знаю, я бы там, наверное, завернулся", - сказал пострадавший.Сообщения о преследовании и убийстве мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по видео из Купянска с убийствами мирных жителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/naemniki-1821661065.html

харьковская область

россия

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александр бастрыкин, харьковская область, россия