https://ria.ru/20221014/naemniki-1823876932.html

В Запорожье попали в ловушку иностранные наемники, заявил Рогов

В Запорожье попали в ловушку иностранные наемники, заявил Рогов - РИА Новости, 14.10.2022

В Запорожье попали в ловушку иностранные наемники, заявил Рогов

Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T00:49

2022-10-14T00:49

2022-10-14T01:42

владимир рогов

запорожская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее он сообщил, что в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области воюют наемники из 34 стран."Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек - иностранцев - совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Он также опубликовал видео, как утверждается, с нашлемной камеры погибшего наемника."Видно, что иностранные "дикие гуси" получили серьезный отпор. У них были раненые, а также погибшие. Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система "Солнцепек", - отметил Рогов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/naemniki-1823336238.html

запорожская область

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владимир рогов, запорожская область