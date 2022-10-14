https://ria.ru/20221014/moskva-1825127944.html

Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году

Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году - РИА Новости, 19.10.2022

Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году

Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-14T18:58

2022-10-14T18:58

2022-10-19T15:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752312636_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a59240b28aca138dd31861c6a1f9aa08.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году. Экскурсии, мастер-классы, лекции, конкурсы и кружки посетили более 470 тысяч горожан", - говорится в сообщении.Также в сообщении москвичам напомнили, что до 31 октября все желающие могу поучаствовать в экологической акции "Листопад добрых дел". Жители города могут подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, смастерить искусственные гнезда, собрать лесные гостинцы для животных – это все поможет животным зимой.

https://ria.ru/20221013/moskva-1824029217.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, городское хозяйство москвы