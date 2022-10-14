https://ria.ru/20221014/moskva-1825127944.html
Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году
Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году - РИА Новости, 19.10.2022
Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году
Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-14T18:58
2022-10-14T18:58
2022-10-19T15:29
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мосприрода
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году. Экскурсии, мастер-классы, лекции, конкурсы и кружки посетили более 470 тысяч горожан", - говорится в сообщении.Также в сообщении москвичам напомнили, что до 31 октября все желающие могу поучаствовать в экологической акции "Листопад добрых дел". Жители города могут подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, смастерить искусственные гнезда, собрать лесные гостинцы для животных – это все поможет животным зимой.
https://ria.ru/20221013/moskva-1824029217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы