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Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году - РИА Новости, 19.10.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221014/moskva-1825127944.html
Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году
Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году - РИА Новости, 19.10.2022
Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году
Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-14T18:58
2022-10-19T15:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году. Экскурсии, мастер-классы, лекции, конкурсы и кружки посетили более 470 тысяч горожан", - говорится в сообщении.Также в сообщении москвичам напомнили, что до 31 октября все желающие могу поучаствовать в экологической акции "Листопад добрых дел". Жители города могут подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, смастерить искусственные гнезда, собрать лесные гостинцы для животных – это все поможет животным зимой.
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мосприрода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы
18:58 14.10.2022 (обновлено: 15:29 19.10.2022)
 

Почти 10 тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды в 2022 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОтдыхающие во время прогулки в парке "Красная Пресня" в Москве
Отдыхающие во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отдыхающие во время прогулки в парке "Красная Пресня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году, их посетили более 470 тысяч горожан, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды в этом году. Экскурсии, мастер-классы, лекции, конкурсы и кружки посетили более 470 тысяч горожан", - говорится в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты с начала года спасли в Москве 32 животных
Также в сообщении москвичам напомнили, что до 31 октября все желающие могу поучаствовать в экологической акции "Листопад добрых дел". Жители города могут подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, смастерить искусственные гнезда, собрать лесные гостинцы для животных – это все поможет животным зимой.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаГородское хозяйство Москвы
 
 
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