Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб. Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.