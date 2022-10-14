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Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 14.10.2022
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Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 14.10.2022
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:19
2022-10-14T15:19
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб. Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей."К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
15:19 14.10.2022
 

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб. Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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