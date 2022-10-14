https://ria.ru/20221014/moskva-1824068378.html

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 14.10.2022

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб. Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей."К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221014/moskva-1823906965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы