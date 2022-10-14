https://ria.ru/20221014/moskva-1824007957.html

Эксперты: фотонике и микроэлектронике нужны молодые таланты

Эксперты: фотонике и микроэлектронике нужны молодые таланты - РИА Новости, 14.10.2022

Эксперты: фотонике и микроэлектронике нужны молодые таланты

В Технограде на ВВЦ состоялась конференция "Микроэлектроника и фотоника: вызовы, стоящие перед отраслями в 2022 году". В центре внимания был кадровый вопрос. В... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:35

2022-10-14T13:35

2022-10-14T13:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

технологии

общество

жорес алферов

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости, Олег Никишенков. В Технограде на ВВЦ состоялась конференция "Микроэлектроника и фотоника: вызовы, стоящие перед отраслями в 2022 году". В центре внимания был кадровый вопрос. В работе конференции приняли участие ученые, педагоги, хай-тек предприниматели и представители правительства Москвы. Самыми многочисленными слушателями на конференции стали студенты московских технических вузов.Конференция организована в рамках проекта столичного правительства "Московская техническая школа". По замыслу создателей, МТШ станет площадкой дополнительной подготовки кадров для наукоемких отраслей. Она будет проходить, в том числе, и с помощью прямых очных встреч с будущими работодателями.Замруководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Дарья Степанова, отметила, что подобная конференция проводится впервые, и она станет отправной точкой серии мероприятий для обсуждения всеми заинтересованными сторонами вызовов, стоящих перед фотоникой и микроэлектроникой. На федеральном уровне эти отрасли также получат помощь. Правительство России разработало национальный проект по их поддержке на период до 2030 года, на реализацию которого планируется выделить 3,2 триллиона рублей."Безусловно, для такой масштабной работы требуются кадры. Поэтому микроэлектроника и фотоника станут прорывным направлением "Московской технической школы", - подчеркнула Степанова. По ее словам, сейчас в столичном регионе работают более 40 предприятий в области микроэлектроники, и они постоянно нуждаются в новых талантливых кадрах.Как пояснил РИА Новости куратор "Московской технической школы" Алексей Корзун, проект реализует архитектуру визуального кластера, которая позволяет быстро и эффективно создавать центры компетенций на базе соглашений с ключевыми партнерами, образовательными вузами, научными организациями, индустриальными партнерами и промышленными компаниями Москвы.Внимание столицы к микроэлектронике и фотонике возникло не случайно. Именно в Москве более полувека назад родилась принципиально новая сфера деятельности, основанная исключительно на достижениях в области фундаментальных наук, изучающих физику света. Более того, именно наша страна по сути и проторила человечеству дорогу в мир практического применения лазеров. В 1964 году советский физик Николай Басов получил Нобелевскую премию за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые в итоге привели к созданию промышленных лазеров. А в 2000 году за открытия в сфере физики полупроводников, имеющих самое непосредственное отношение к развитию микроэлектроники и элементов лазерной техники, "нобелевку" получил советский и российский физик Жорес Алферов.Как сообщил на конференции президент Лазерной ассоциации (ЛАС) Иван Ковш, сейчас в России насчитывается около 850 организаций, которые профессионально занимаются фотоникой. Почти половина из них находится в Москве и Московской области. Однако, при таком колоссальном научном заделе, Россия не смогла занять серьезные позиции на рынке приборов, медицинской аппаратуры и других изделий, которые на практике используют свойства лазера. В этой сфере сегодня доминирует Китай, который, по словам президента ЛАС, контролирует более четверти мирового рынка лазерных устройств. Таким образом, при самой развитой научной базе налицо очевидное отставание нашей страны в конечной реализации потенциала. Впрочем, эта болезнь российского хай-тека давно известна. Решить ее и призваны подобные диалоги, на которых с одной трибуны выступают ученые, инженеры и производственники. В этот раз в Техноград пришли и студенты, которым предстоит воплотить в жизнь то, что изобретено в научных лабораториях вузов и НИОКР-офисах предприятий.О том, какие именно кадры требуются, и чем студентам, разбирающимся в лазерах, предстоит заниматься на производстве, рассказали руководители компаний "Термолазер", SIU System, Консорциума "Телекоммуникационные технологии" (АНО "ТТ").Выступавшие говорили о том, что молодым предстоит жить в новой реальности, где профессии, которые сегодня кажутся важными, полностью исчезнут, так как людей заменит искусственный интеллект. При этом фотоника и микроэлектроника являются восходящим трендом. В них все только начинается, и специалисты в этих областях точно будут востребованы.Руководитель Центра инжиниринга SIU System Дмитрий Филиппов рассказал об одном из таких перспективных направлений – аддитивном 3D принтинге. С его помощью можно в кратчайшие сроки изготавливать детали самой сложной формы из пластика, керамики, металлов и других материалов. Спрос на такие работы только растет, так как изделия, которыми мы пользуемся, становятся все сложнее, а запчасти для них - все дороже.Директор по развитию экосистемы консорциума АНО "ТТ" Ольга Кожуховская обрисовала картину на рынке труда компаний, входящих в консорциум, учредителями которого выступили хай-тек гиганты "Ростех", "Ростелеком" и "Элемент". Ее статистика была особенно полезна для студентов, получивших из первых рук информацию о реальном спросе на рынке труда сегодня, о том, на что они могут рассчитывать с точки зрения карьерного роста и зарплаты.Академическая среда была представлена НИЯУ "Московский инженерно-физический институт", руководством "Московской технической школы", а также управлением профессионального образования департамента образования и науки города Москвы. В данный момент происходит процесс формирования пула центров, необходимых для промышленности Москвы. Перед отраслью стоит задача не только импортозамещения существующих технических решений, но и, в том числе, создания прорывных технологий.Среди слушателей докладов было много студентов. Один из них, второкурсник Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Даниил Вялов сказал РИА Новости, что считает крайне полезной озвученную на конференции идею о трудоустройстве студентов прямо в вузе, не дожидаясь окончания обучения. "Если мы сможем устроиться на работу по своему профилю еще будучи студентами, это просто классно. Это очень жизненная практичная идея", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221012/proizvodstvo-1823245066.html

https://ria.ru/20221013/biznes-missiya-1823520114.html

https://ria.ru/20221011/oborudovanie-1822965191.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, технологии, общество, жорес алферов