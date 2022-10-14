https://ria.ru/20221014/moskva-1823906965.html
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 14.10.2022
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:26
2022-10-14T09:26
2022-10-14T09:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da2a0b78f51ee34b6d42a2d8035b68aa.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки.По словам заммэра, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части Москвы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.
https://ria.ru/20221013/remont-1823697231.html
https://realty.ria.ru/20221013/samostroy-1823680621.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4db48d2caa9ea2748a2c6195d699dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки.
"Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение заработает раньше", - уточнил Бирюков.
По словам заммэра, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части Москвы.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.