https://ria.ru/20221014/moskva-1823906965.html

Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 14.10.2022

Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:26

2022-10-14T09:26

2022-10-14T09:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки.По словам заммэра, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части Москвы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.

https://ria.ru/20221013/remont-1823697231.html

https://realty.ria.ru/20221013/samostroy-1823680621.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва