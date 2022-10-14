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Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна - РИА Новости, 14.10.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20221014/mordoviya-1824124547.html
Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна
Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна - РИА Новости, 14.10.2022
Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым развитие отечественного производства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:08
2022-10-14T17:08
республика мордовия
экономика
технологии
артем здунов
василий осьмаков
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым развитие отечественного производства оптоволоконной продукции, сообщает пресс-служба главы республики.Оптическое волокно и преформы для его производства попали под введенные в 2022 году санкции."В настоящее время саранский завод "Оптиковолоконные системы" провел испытания китайских акрилатов и преформ, которые получили положительное заключение. Вместе с тем сохраняется риск нестабильности этих поставок и дефицита преформ на мировом рынке", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с главой Мордовии. Главой государства было дано поручение поддержать проект создания полного цикла производства оптического волокна в России.На встрече обсудили возможные меры государственной поддержки реализации проекта.
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экономика, технологии, артем здунов, василий осьмаков, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Республика Мордовия, Экономика, Технологии, Артем Здунов, Василий Осьмаков, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:08 14.10.2022
 
Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил в Минпромторге развитие производства оптоволокна

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым развитие отечественного производства оптоволоконной продукции, сообщает пресс-служба главы республики.
Оптическое волокно и преформы для его производства попали под введенные в 2022 году санкции.
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"В настоящее время саранский завод "Оптиковолоконные системы" провел испытания китайских акрилатов и преформ, которые получили положительное заключение. Вместе с тем сохраняется риск нестабильности этих поставок и дефицита преформ на мировом рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с главой Мордовии. Главой государства было дано поручение поддержать проект создания полного цикла производства оптического волокна в России.
"Здунов рассказал Осьмакову, что в Мордовии разработано технико-экономическое обоснование строительства завода по производству преформ с увеличением мощности по производству оптического волокна до 10 миллионов километров в год и трансфером в Россию технологии полного цикла выпуска оптического волокна. Это производство позволит полностью закрыть потребность российского рынка в оптоволокне", - подчеркивается в сообщении.
На встрече обсудили возможные меры государственной поддержки реализации проекта.
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Республика МордовияЭкономикаТехнологииАртем ЗдуновВасилий ОсьмаковВладимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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