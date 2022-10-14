Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил в Минпромторге развитие производства оптоволокна
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым развитие отечественного производства оптоволоконной продукции, сообщает пресс-служба главы республики.
Оптическое волокно и преформы для его производства попали под введенные в 2022 году санкции.
"В настоящее время саранский завод "Оптиковолоконные системы" провел испытания китайских акрилатов и преформ, которые получили положительное заключение. Вместе с тем сохраняется риск нестабильности этих поставок и дефицита преформ на мировом рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с главой Мордовии. Главой государства было дано поручение поддержать проект создания полного цикла производства оптического волокна в России.
"Здунов рассказал Осьмакову, что в Мордовии разработано технико-экономическое обоснование строительства завода по производству преформ с увеличением мощности по производству оптического волокна до 10 миллионов километров в год и трансфером в Россию технологии полного цикла выпуска оптического волокна. Это производство позволит полностью закрыть потребность российского рынка в оптоволокне", - подчеркивается в сообщении.
На встрече обсудили возможные меры государственной поддержки реализации проекта.