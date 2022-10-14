https://ria.ru/20221014/mordoviya-1824124547.html

Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна

Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна - РИА Новости, 14.10.2022

Глава Мордовии обсудил в Минпромторге производство оптоволокна

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым развитие отечественного производства... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:08

2022-10-14T17:08

2022-10-14T17:08

республика мордовия

экономика

технологии

артем здунов

василий осьмаков

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым развитие отечественного производства оптоволоконной продукции, сообщает пресс-служба главы республики.Оптическое волокно и преформы для его производства попали под введенные в 2022 году санкции."В настоящее время саранский завод "Оптиковолоконные системы" провел испытания китайских акрилатов и преформ, которые получили положительное заключение. Вместе с тем сохраняется риск нестабильности этих поставок и дефицита преформ на мировом рынке", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с главой Мордовии. Главой государства было дано поручение поддержать проект создания полного цикла производства оптического волокна в России.На встрече обсудили возможные меры государственной поддержки реализации проекта.

https://ria.ru/20220920/mordoviya-1818282627.html

https://ria.ru/20220622/pivovarenie-1797365252.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, артем здунов, василий осьмаков, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)