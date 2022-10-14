https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html

Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации

Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации

Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:09

2022-10-14T16:09

2022-10-14T16:11

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

украина

россия

владимир путин

в мире

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию, заявил президент РФ Владимир Путин."Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20221014/otsrochka-1823948072.html

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