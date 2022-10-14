https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html
Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации
Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации
Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:09
2022-10-14T16:09
2022-10-14T16:11
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
украина
россия
владимир путин
в мире
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию, заявил президент РФ Владимир Путин."Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20221014/otsrochka-1823948072.html
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частичная мобилизация в россии, украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
16:09 14.10.2022 (обновлено: 16:11 14.10.2022)
Путин объяснил причину объявления частичной мобилизации
Путин заявил о невозможности охраны линии соприкосновения с Украиной только контрактниками