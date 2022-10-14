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Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824084115.html
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:49
2022-10-14T16:32
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.Глава государства пояснил, что длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
РИА Новости
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Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены
Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены
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частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
15:49 14.10.2022 (обновлено: 16:32 14.10.2022)
 
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин

Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение двух недель завершатся

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.
Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.
"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается".
Владимир Путин
Глава государства пояснил, что длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в России
 
 
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