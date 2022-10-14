https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824084115.html

Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин

Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:49

2022-10-14T15:49

2022-10-14T16:32

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.Глава государства пояснил, что длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены 2022-10-14T15:49 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии