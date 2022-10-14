https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824084115.html
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:49
2022-10-14T15:49
2022-10-14T16:32
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.Глава государства пояснил, что длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены
Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены
2022-10-14T15:49
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
15:49 14.10.2022 (обновлено: 16:32 14.10.2022)
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение двух недель завершатся