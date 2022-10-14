Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823992690.html
Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации
Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более одной тысячи обращений от граждан, призванных по частичной... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:06
2022-10-14T13:37
специальная военная операция на украине
общество
татьяна москалькова
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более одной тысячи обращений от граждан, призванных по частичной мобилизации, большинство нарушений происходили из-за несоответствия к критериям призыва."Более тысячи жалоб (по частичной мобилизации). Первая группа - это те, кого призвали в нарушение указа президента", - сказала Москалькова.По ее словам, нарушения связаны с тем, что призванные граждане не отвечают тем принципам и критериям, которые там обозначены, в большинстве случаев - не служили в армии, были те, которые имеют четверых детей."Практически по всем обращениям были исправлены ситуации. и здесь нужно иметь в виду, что по закону граждане обязаны были сообщать в военкоматы об изменениях: о болезнях, о появлении детей... Поскольку они не сообщали, в военкомате этих данных не было и их призывали, когда разбирались, то аннулировали эти повестки", - отметила Москалькова.Уполномоченный добавила, что вторая группа обращений касалась вопросов кредитных каникул и приостановлении взысканий по долгам."И действительно это так по двум причинам: первая - объявили о каникулах до принятия закона, то есть нормативной базы не было, а люди, прочитав эту информацию, обратились в банки и получили отрицательный ответ со ссылкой, что нет нормативной базы. Сегодня она есть, и по всем тем обращениям, которые ко мне приходили, исправлена ситуация", - сказала Москалькова.Также после обращений к омбудсмену была исправлена ситуация по приостановлению взысканий по долгам."Информирование требует более высокой организации и распространения. Горячая линия у меня , например, на 40% работает только на консультации. Люди спрашивают, чем регулируется, куда им идти", - пояснила Москалькова.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна москалькова, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Москалькова, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
13:06 14.10.2022 (обновлено: 13:37 14.10.2022)
 
Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации

Москалькова: большинство нарушений происходили из-за несоответствия к критериям призыва

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более одной тысячи обращений от граждан, призванных по частичной мобилизации, большинство нарушений происходили из-за несоответствия к критериям призыва.
"Более тысячи жалоб (по частичной мобилизации). Первая группа - это те, кого призвали в нарушение указа президента", - сказала Москалькова.
По ее словам, нарушения связаны с тем, что призванные граждане не отвечают тем принципам и критериям, которые там обозначены, в большинстве случаев - не служили в армии, были те, которые имеют четверых детей.
"Практически по всем обращениям были исправлены ситуации. и здесь нужно иметь в виду, что по закону граждане обязаны были сообщать в военкоматы об изменениях: о болезнях, о появлении детей... Поскольку они не сообщали, в военкомате этих данных не было и их призывали, когда разбирались, то аннулировали эти повестки", - отметила Москалькова.
Уполномоченный добавила, что вторая группа обращений касалась вопросов кредитных каникул и приостановлении взысканий по долгам.
"И действительно это так по двум причинам: первая - объявили о каникулах до принятия закона, то есть нормативной базы не было, а люди, прочитав эту информацию, обратились в банки и получили отрицательный ответ со ссылкой, что нет нормативной базы. Сегодня она есть, и по всем тем обращениям, которые ко мне приходили, исправлена ситуация", - сказала Москалькова.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00
Запад переходит к террористической войне против России
Также после обращений к омбудсмену была исправлена ситуация по приостановлению взысканий по долгам.
"Информирование требует более высокой организации и распространения. Горячая линия у меня , например, на 40% работает только на консультации. Люди спрашивают, чем регулируется, куда им идти", - пояснила Москалькова.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоТатьяна МоскальковаЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала