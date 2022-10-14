https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823992690.html

Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации

Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Москалькова рассказала о нарушениях при призыве по частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более одной тысячи обращений от граждан, призванных по частичной... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:06

2022-10-14T13:06

2022-10-14T13:37

специальная военная операция на украине

общество

татьяна москалькова

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более одной тысячи обращений от граждан, призванных по частичной мобилизации, большинство нарушений происходили из-за несоответствия к критериям призыва."Более тысячи жалоб (по частичной мобилизации). Первая группа - это те, кого призвали в нарушение указа президента", - сказала Москалькова.По ее словам, нарушения связаны с тем, что призванные граждане не отвечают тем принципам и критериям, которые там обозначены, в большинстве случаев - не служили в армии, были те, которые имеют четверых детей."Практически по всем обращениям были исправлены ситуации. и здесь нужно иметь в виду, что по закону граждане обязаны были сообщать в военкоматы об изменениях: о болезнях, о появлении детей... Поскольку они не сообщали, в военкомате этих данных не было и их призывали, когда разбирались, то аннулировали эти повестки", - отметила Москалькова.Уполномоченный добавила, что вторая группа обращений касалась вопросов кредитных каникул и приостановлении взысканий по долгам."И действительно это так по двум причинам: первая - объявили о каникулах до принятия закона, то есть нормативной базы не было, а люди, прочитав эту информацию, обратились в банки и получили отрицательный ответ со ссылкой, что нет нормативной базы. Сегодня она есть, и по всем тем обращениям, которые ко мне приходили, исправлена ситуация", - сказала Москалькова.Также после обращений к омбудсмену была исправлена ситуация по приостановлению взысканий по долгам."Информирование требует более высокой организации и распространения. Горячая линия у меня , например, на 40% работает только на консультации. Люди спрашивают, чем регулируется, куда им идти", - пояснила Москалькова.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

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общество, татьяна москалькова, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин