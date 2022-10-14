https://ria.ru/20221014/minirovanie-1823915078.html

Украинские войска минировали гражданские объекты в ДНР, сообщил Марочко

Украинские войска минировали гражданские объекты в ДНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские войска минировали гражданские объекты в ДНР, сообщил Марочко

Украинские войска минировали гражданские объекты в окрестностях города Артемовска в ДНР, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:56

2022-10-14T09:56

2022-10-14T09:56

в мире

андрей марочко

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска минировали гражданские объекты в окрестностях города Артемовска в ДНР, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В ходе освобождения населенного пункта Артемовск выявлено большое количество минирования гражданской инфраструктуры. Самодельные взрывные устройства установлены также в подвальных помещениях в жилых кварталах, где укрывались мирные граждане", - написал Марочко в своем Telegram-канале.В четверг штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении. Указанные населенные пункты находятся примерно в 6 километрах от Артемовска.Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20221013/artemovsk-1823600348.html

https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823908335.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика