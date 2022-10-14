https://ria.ru/20221014/miller-1823874798.html
Для восстановления "Северного потока" может потребоваться строительство КС
Для восстановления "Северного потока" может потребоваться строительство КС - РИА Новости, 14.10.2022
Для восстановления "Северного потока" может потребоваться строительство КС
Восстановление "Северного потока" может потребовать строительства новой компрессорной станции (КС) под российские турбины, отметил глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T00:04
2022-10-14T00:04
2022-10-14T00:04
экономика
алексей миллер
россия
газпром
северный поток
северный поток — 2
генеральная прокуратура рф
siemens
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Восстановление "Северного потока" может потребовать строительства новой компрессорной станции (КС) под российские турбины, отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Он напомнил, что на компрессорной станции "Портовая" (осуществляла закачку газа в "Северный поток") возникли проблемы с турбинами компании Siemens, так как ее единственный завод для капитального ремонта находится в Канаде, которая ввела против российской компании санкции."На сегодняшний день нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции "Портовая", и в связи с этим вопрос в отношении восстановления "Северного потока — 1", он, как вы понимаете, отягощается еще и тем, что фактически надо строить тогда новую компрессорную станцию уже под другие, российские турбины", - сказал он в эфире Первого канала.Предварительные расчеты, по словам Миллера, показывают, что "гораздо быстрее можно построить все заново". "Никто не сказал о том, что наши европейские партнёры или Германия желают восстановления взорванных ниток. Это первое. Второе, есть регуляторные вопросы, есть вопросы санкционные, есть вопросы юридические. И есть вопросы экономические", - добавил он.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех нитках газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
https://ria.ru/20221013/es-1823587975.html
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экономика, алексей миллер, россия, газпром, северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф, siemens, канада, германия, авария на "северных потоках"
Экономика, Алексей Миллер, Россия, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Генеральная прокуратура РФ, Siemens, Канада, Германия, Авария на "Северных потоках"
Для восстановления "Северного потока" может потребоваться строительство КС
Миллер: для восстановления "Северного потока" может потребоваться строительство новой КС