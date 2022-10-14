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Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/lepestok-1824196321.html
Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток"
Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 14.10.2022
Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток"
Житель города Золотое в Луганской Народной Республике подорвался на противопехотной мине "лепесток" во время сбора грибов, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:21
2022-10-14T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
оон
василий небензя
россия
киев
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Житель города Золотое в Луганской Народной Республике подорвался на противопехотной мине "лепесток" во время сбора грибов, сообщил мэр города Сергей Колягин."Сегодня, во время "тихой охоты" один из жителей города Золотое-5, 1998 года рождения, наступил на минуту "Лепесток" и на данный момент каретой скорой помощи доставлен в хирургическое отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы", - написал Колягин в своем telegram-канале.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, оон, василий небензя, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, ООН, Василий Небензя, Россия, Киев
20:21 14.10.2022
 
Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток"

Житель города Золотое в ЛНР подорвался на противопехотной мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Житель города Золотое в Луганской Народной Республике подорвался на противопехотной мине "лепесток" во время сбора грибов, сообщил мэр города Сергей Колягин.
"Сегодня, во время "тихой охоты" один из жителей города Золотое-5, 1998 года рождения, наступил на минуту "Лепесток" и на данный момент каретой скорой помощи доставлен в хирургическое отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы", - написал Колягин в своем telegram-канале.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаООНВасилий НебензяРоссияКиев
 
 
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