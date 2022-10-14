https://ria.ru/20221014/lepestok-1824196321.html

Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток"

Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 14.10.2022

Житель Золотого в ЛНР подорвался на мине "Лепесток"

Житель города Золотое в Луганской Народной Республике подорвался на противопехотной мине "лепесток" во время сбора грибов, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:21

2022-10-14T20:21

2022-10-14T20:21

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Житель города Золотое в Луганской Народной Республике подорвался на противопехотной мине "лепесток" во время сбора грибов, сообщил мэр города Сергей Колягин."Сегодня, во время "тихой охоты" один из жителей города Золотое-5, 1998 года рождения, наступил на минуту "Лепесток" и на данный момент каретой скорой помощи доставлен в хирургическое отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы", - написал Колягин в своем telegram-канале.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

киев

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в мире, луганская народная республика, оон, василий небензя, россия, киев