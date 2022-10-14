https://ria.ru/20221014/kto-1823966018.html

КГБ Белоруссии опроверг слова Макея о вводе режима КТО

КГБ Белоруссии опроверг слова Макея о вводе режима КТО - РИА Новости, 14.10.2022

КГБ Белоруссии опроверг слова Макея о вводе режима КТО

Агентство Sputnik сообщило в пятницу со ссылкой на источник в КГБ страны, что в республике не вводился режим контртеррористической операции. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:13

2022-10-14T12:13

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Агентство Sputnik сообщило в пятницу со ссылкой на источник в КГБ страны, что в республике не вводился режим контртеррористической операции.Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств."В КГБ подтвердили, что в Беларуси не вводился режим контртеррористической операции", - говорится в сообщении. Агентство приводит слова представителя КГБ, что "на территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится". "Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер", - отметил источник в КГБ.По его словам, "в настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению". "Примером тому являются завершившиеся 12 октября в Ельске Гомельской области тактико-специальные учения МВД, которые проходили в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти", - отметили в КГБ.Там объяснили, что, в соответствии с законодательством, "контртеррористическая операция - это специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов". "И согласно закону Республики Беларусь от 3 января 2002 года "О борьбе с терроризмом" режим КТО на территории страны вводится Комитетом госбезопасности", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир макей , белоруссия, кгб белоруссии, мид белоруссии