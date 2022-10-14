https://ria.ru/20221014/koronavirus-1823942407.html

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1167 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:16

2022-10-14T11:16

2022-10-14T11:16

распространение коронавируса

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москва

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1167 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 1268 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 217 624 случаев коронавируса, выздоровели 3 023 981 человек, умерли 46 357 человек.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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