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В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая - РИА Новости, 14.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221014/kitay-1824053969.html
В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая
В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая - РИА Новости, 14.10.2022
В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая
Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
россия-китай: главное
пекинский университет
китай
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на днях университетского рейтинга World University Rankings 2023 британского журнала Times Higher Education, передает "Синьхуа".Университет Цинхуа и Пекинский университет, вошедшие в рейтинг, заняли в нем 16-ю и 17-ю позиции, соответственно. Другими китайскими вузами в рейтинге стали Университет Фудань, Шанхайский транспортный университет, Чжэцзянский университет, Китайский научно-технический университет и Нанкинский университет.
https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html
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Артем Смирнов
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пекинский университет, китай
Россия-Китай: Главное, Пекинский университет, Китай
14:51 14.10.2022
 

В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая

© Depositphotos / XiXinXingКитайские студенты
Китайские студенты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Depositphotos / XiXinXing
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на днях университетского рейтинга World University Rankings 2023 британского журнала Times Higher Education, передает "Синьхуа".
Университет Цинхуа и Пекинский университет, вошедшие в рейтинг, заняли в нем 16-ю и 17-ю позиции, соответственно. Другими китайскими вузами в рейтинге стали Университет Фудань, Шанхайский транспортный университет, Чжэцзянский университет, Китайский научно-технический университет и Нанкинский университет.
Учащиеся посещают занятия, Китай - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:17Россия-Китай: Главное
Система профобразования в Китае насчитывает более 11 тысяч училищ
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинский университетКитай
 
 
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