https://ria.ru/20221014/kitay-1824053969.html
В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая
В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая - РИА Новости, 14.10.2022
В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая
Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
россия-китай: главное
пекинский университет
китай
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на днях университетского рейтинга World University Rankings 2023 британского журнала Times Higher Education, передает "Синьхуа".Университет Цинхуа и Пекинский университет, вошедшие в рейтинг, заняли в нем 16-ю и 17-ю позиции, соответственно. Другими китайскими вузами в рейтинге стали Университет Фудань, Шанхайский транспортный университет, Чжэцзянский университет, Китайский научно-технический университет и Нанкинский университет.
https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекинский университет, китай
Россия-Китай: Главное, Пекинский университет, Китай