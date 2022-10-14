https://ria.ru/20221014/kitay-1824053969.html

В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая

В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая - РИА Новости, 14.10.2022

В списке 100 ведущих университетов мира увеличилось число вузов Китая

Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:51

2022-10-14T14:51

2022-10-14T14:51

россия-китай: главное

пекинский университет

китай

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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Число университетов материковой части Китая, вошедших в список 100 ведущих университетов мира, выросло в этом году с 6 до 7. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на днях университетского рейтинга World University Rankings 2023 британского журнала Times Higher Education, передает "Синьхуа".Университет Цинхуа и Пекинский университет, вошедшие в рейтинг, заняли в нем 16-ю и 17-ю позиции, соответственно. Другими китайскими вузами в рейтинге стали Университет Фудань, Шанхайский транспортный университет, Чжэцзянский университет, Китайский научно-технический университет и Нанкинский университет.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пекинский университет, китай