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Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9% - РИА Новости, 14.10.2022
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Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%
Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9% - РИА Новости, 14.10.2022
Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%
Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в сентябре в Китае повысился на 0,9% в годовом исчислении,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в сентябре в Китае повысился на 0,9% в годовом исчислении, свидетельствуют распространенные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР.Вышеуказанный показатель снизился по сравнению с 2,3-процентным увеличением в годовом исчислении, зарегистрированным в августе этого года. В месячном исчислении PPI Китая в сентябре упал на 0,1%.По словам старшего статистика ГСУ Дун Лицзюань, из-за снижения цен на основные сырьевые товары, включая сырую нефть, цены на промышленную продукцию в прошлом месяце в целом упали.Опубликованные ГСУ в пятницу данные также показали, что индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в сентябре этого года вырос на 2,8% в годовом исчислении.
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экономика, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Китай
14:51 14.10.2022
 

Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае
Женщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в сентябре в Китае повысился на 0,9% в годовом исчислении, свидетельствуют распространенные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР.
Вышеуказанный показатель снизился по сравнению с 2,3-процентным увеличением в годовом исчислении, зарегистрированным в августе этого года. В месячном исчислении PPI Китая в сентябре упал на 0,1%.
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:52Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев
По словам старшего статистика ГСУ Дун Лицзюань, из-за снижения цен на основные сырьевые товары, включая сырую нефть, цены на промышленную продукцию в прошлом месяце в целом упали.
Опубликованные ГСУ в пятницу данные также показали, что индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в сентябре этого года вырос на 2,8% в годовом исчислении.
 
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