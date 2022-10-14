https://ria.ru/20221014/kitay-1824052950.html

Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%

Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9% - РИА Новости, 14.10.2022

Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%

Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в сентябре в Китае повысился на 0,9% в годовом исчислении,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:51

2022-10-14T14:51

2022-10-14T14:51

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в сентябре в Китае повысился на 0,9% в годовом исчислении, свидетельствуют распространенные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР.Вышеуказанный показатель снизился по сравнению с 2,3-процентным увеличением в годовом исчислении, зарегистрированным в августе этого года. В месячном исчислении PPI Китая в сентябре упал на 0,1%.По словам старшего статистика ГСУ Дун Лицзюань, из-за снижения цен на основные сырьевые товары, включая сырую нефть, цены на промышленную продукцию в прошлом месяце в целом упали.Опубликованные ГСУ в пятницу данные также показали, что индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в сентябре этого года вырос на 2,8% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20221013/kitay-1823761944.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай