https://ria.ru/20221014/kiberbezopasnost-1823886369.html

Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию

Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию - РИА Новости, 14.10.2022

Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию

США "закусили удила" в стремлении сдерживать Россию, на этом фоне сигналов к контактам по кибербезопасности нет, заявил РИА Новости специальный представитель... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T05:34

2022-10-14T05:34

2022-10-14T05:46

андрей крутских

россия

сша

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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. США "закусили удила" в стремлении сдерживать Россию, на этом фоне сигналов к контактам по кибербезопасности нет, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось, и плохо для этих инициаторов кончалось", - сказал он.Крутских также уточнил, что все сигналы от США пока только негативные, "они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать (условия)".

https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html

россия

сша

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андрей крутских, россия, сша