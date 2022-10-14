https://ria.ru/20221014/kiberbezopasnost-1823886369.html
Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию
Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию - РИА Новости, 14.10.2022
Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию
США "закусили удила" в стремлении сдерживать Россию, на этом фоне сигналов к контактам по кибербезопасности нет, заявил РИА Новости специальный представитель... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T05:34
2022-10-14T05:34
2022-10-14T05:46
андрей крутских
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сша
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. США "закусили удила" в стремлении сдерживать Россию, на этом фоне сигналов к контактам по кибербезопасности нет, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось, и плохо для этих инициаторов кончалось", - сказал он.Крутских также уточнил, что все сигналы от США пока только негативные, "они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать (условия)".
https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html
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андрей крутских, россия, сша
Андрей Крутских, Россия, США
05:34 14.10.2022 (обновлено: 05:46 14.10.2022)
Представитель президента: США "закусили удила" в стремлении сдержать Россию
Представитель президента Крутских: диалог по кибербезопасности с США отсутствует
СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. США "закусили удила" в стремлении сдерживать Россию, на этом фоне сигналов к контактам по кибербезопасности нет, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось, и плохо для этих инициаторов кончалось", - сказал он.
Крутских также уточнил, что все сигналы от США пока только негативные, "они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать (условия)".