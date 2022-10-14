https://ria.ru/20221014/kherson-1824104420.html

Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом

Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом - РИА Новости, 14.10.2022

Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом

Волонтеры "Единой России", которые работают в составе гуманитарной миссии партии, помогут жителям Херсонской области выехать в другие субъекты России, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:32

2022-10-14T16:32

2022-10-14T16:32

андрей турчак

марат хуснуллин

херсонская область

россия

донбасс

вооруженные силы украины

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819339545_0:98:1201:774_1920x0_80_0_0_9f4c4785d7b787cdffed61f6563063db.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Волонтеры "Единой России", которые работают в составе гуманитарной миссии партии, помогут жителям Херсонской области выехать в другие субъекты России, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак."Волонтеры "Единой России", работающие в составе гуманитарной миссии партии в Херсонской области, помогут жителям региона выехать в другие субъекты РФ, где людям будет предоставлено временное жилье и работа", - приводят в пресс-службе слова Турчака.В настоящий момент в регион уже прибыла группа депутатов Госдумы от ЕР, которые с первых дней СВО работают на Донбассе, чтобы помочь жителям определиться с логистикой и решить другие организационные вопросы, уточнил секретарь Генсовета партии.Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

https://ria.ru/20221014/kherson-1824069743.html

https://ria.ru/20221014/kherson-1824001608.html

херсонская область

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, марат хуснуллин, херсонская область , россия, донбасс, вооруженные силы украины, госдума рф, единая россия, безопасность