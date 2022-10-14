Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом
Турчак заявил, что волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области выехать из региона
© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Волонтеры "Единой России", которые работают в составе гуманитарной миссии партии, помогут жителям Херсонской области выехать в другие субъекты России, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Волонтеры "Единой России", работающие в составе гуманитарной миссии партии в Херсонской области, помогут жителям региона выехать в другие субъекты РФ, где людям будет предоставлено временное жилье и работа", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения", - добавил Турчак.
Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.