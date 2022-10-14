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Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом - РИА Новости, 14.10.2022
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Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом
Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом - РИА Новости, 14.10.2022
Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом
Волонтеры "Единой России", которые работают в составе гуманитарной миссии партии, помогут жителям Херсонской области выехать в другие субъекты России, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:32
2022-10-14T16:32
андрей турчак
марат хуснуллин
херсонская область
россия
донбасс
вооруженные силы украины
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Волонтеры "Единой России", которые работают в составе гуманитарной миссии партии, помогут жителям Херсонской области выехать в другие субъекты России, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак."Волонтеры "Единой России", работающие в составе гуманитарной миссии партии в Херсонской области, помогут жителям региона выехать в другие субъекты РФ, где людям будет предоставлено временное жилье и работа", - приводят в пресс-службе слова Турчака.В настоящий момент в регион уже прибыла группа депутатов Госдумы от ЕР, которые с первых дней СВО работают на Донбассе, чтобы помочь жителям определиться с логистикой и решить другие организационные вопросы, уточнил секретарь Генсовета партии.Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
https://ria.ru/20221014/kherson-1824069743.html
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андрей турчак, марат хуснуллин, херсонская область , россия, донбасс, вооруженные силы украины, госдума рф, единая россия, безопасность
Андрей Турчак, Марат Хуснуллин, Херсонская область , Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
16:32 14.10.2022
 
Волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области с выездом

Турчак заявил, что волонтеры ЕР помогут жителям Херсонской области выехать из региона

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Волонтеры "Единой России", которые работают в составе гуманитарной миссии партии, помогут жителям Херсонской области выехать в другие субъекты России, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Волонтеры "Единой России", работающие в составе гуманитарной миссии партии в Херсонской области, помогут жителям региона выехать в другие субъекты РФ, где людям будет предоставлено временное жилье и работа", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:21
Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона
В настоящий момент в регион уже прибыла группа депутатов Госдумы от ЕР, которые с первых дней СВО работают на Донбассе, чтобы помочь жителям определиться с логистикой и решить другие организационные вопросы, уточнил секретарь Генсовета партии.
"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения", - добавил Турчак.
Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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Андрей ТурчакМарат ХуснуллинХерсонская областьРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныГосдума РФЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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