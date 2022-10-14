https://ria.ru/20221014/kherson-1824029943.html

Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо

Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022

Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо

В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:07

2022-10-14T14:07

2022-10-14T14:07

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо."Полиция очень эффективно сейчас работает. Почти каждый день выявляют, у нас есть сводка, задерживают наводчиков. Количество их уменьшается, но, тем не менее, они еще есть. Каждый день задерживается от 1 до 5 человек, некоторых из них потом отпускают. Но тех, кто на самом деле подтверждается, что он информировал ВСУ, тех ждет очень серьезное наказание", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность