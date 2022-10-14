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Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kherson-1824029943.html
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо
В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:07
2022-10-14T14:07
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо."Полиция очень эффективно сейчас работает. Почти каждый день выявляют, у нас есть сводка, задерживают наводчиков. Количество их уменьшается, но, тем не менее, они еще есть. Каждый день задерживается от 1 до 5 человек, некоторых из них потом отпускают. Но тех, кто на самом деле подтверждается, что он информировал ВСУ, тех ждет очень серьезное наказание", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".
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владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:07 14.10.2022
 
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо

Врио главы Херсонской области Сальдо: в регионе ежедневно задерживают наводчиков ВСУ

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона
Последствия удара по центру Херсона
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Полиция очень эффективно сейчас работает. Почти каждый день выявляют, у нас есть сводка, задерживают наводчиков. Количество их уменьшается, но, тем не менее, они еще есть. Каждый день задерживается от 1 до 5 человек, некоторых из них потом отпускают. Но тех, кто на самом деле подтверждается, что он информировал ВСУ, тех ждет очень серьезное наказание", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
Все попытки ВСУ прорваться в Херсонской области пресекаются, заявил Сальдо
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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