https://ria.ru/20221014/kherson-1824029943.html
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо
В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:07
2022-10-14T14:07
2022-10-14T14:07
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198486_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_002311381a22f374cfdc856728fb9cbd.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо."Полиция очень эффективно сейчас работает. Почти каждый день выявляют, у нас есть сводка, задерживают наводчиков. Количество их уменьшается, но, тем не менее, они еще есть. Каждый день задерживается от 1 до 5 человек, некоторых из них потом отпускают. Но тех, кто на самом деле подтверждается, что он информировал ВСУ, тех ждет очень серьезное наказание", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".
https://ria.ru/20221014/kherson-1823993412.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198486_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_dd3d74861e12f010f3cc214f5d40afe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Число украинских наводчиков уменьшается, заявил Сальдо
Врио главы Херсонской области Сальдо: в регионе ежедневно задерживают наводчиков ВСУ