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Победителем игры "Казачий сполох" стал Кропоткинский казачий корпус - РИА Новости, 14.10.2022
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Победителем игры "Казачий сполох" стал Кропоткинский казачий корпус
Победителем игры "Казачий сполох" стал Кропоткинский казачий корпус - РИА Новости, 14.10.2022
Победителем игры "Казачий сполох" стал Кропоткинский казачий корпус
В Волгограде определили победителей финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:22
2022-10-14T19:22
российское казачество
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Волгограде определили победителей финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. Соревнования выиграл Кропоткинский казачий кадетский корпус (Краснодарский край), сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.С приветственным словом на торжественном закрытии соревнований к финалистам обратился первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, который отметил, что на протяжении всей истории казачества казакам были присущи чувство товарищества, взаимовыручка."Сегодня возрождаются и развиваются духовные и культурные традиции, обычаи казачества. Важно, что эти традиции перенимает подрастающее поколение, воспитывающееся в духе единения и патриотизма. Убежден, что целеустремленность, упорство, командная солидарность, чувство товарищества и взаимопомощи помогли вам достичь поставленных целей", – сказал Александр Бугаев.Во Всероссийской военно-спортивной игре "Казачий сполох" команды участвовали в конкурсах "Полоса разведчика", "Казачий триатлон", в интеллектуальной игре "Исторический квест", конкурсе казачьей песни "У походного костра", соревнованиях по шахматам и мини-футболу.Во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи команды приняли участие в спортивном ориентировании, в соревнованиях по гиревому спорту, перетягиванию каната, пулевой стрельбе из пневматического оружия, метанию макета гранаты, в эстафете, строевой подготовке и верховой езде.
https://ria.ru/20221003/festival-1821196662.html
https://ria.ru/20220623/kazachiykomponent-1797545263.html
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россия
Российское казачество, Россия
19:22 14.10.2022
 

Победителем игры "Казачий сполох" стал Кропоткинский казачий корпус

© Фото предоставлено Министерством просвещения Российской ФедерацииЦеремония награждения победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
Церемония награждения победителей Всероссийской военно-спортивной игры Казачий сполох и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
© Фото предоставлено Министерством просвещения Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Волгограде определили победителей финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. Соревнования выиграл Кропоткинский казачий кадетский корпус (Краснодарский край), сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.
С приветственным словом на торжественном закрытии соревнований к финалистам обратился первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, который отметил, что на протяжении всей истории казачества казакам были присущи чувство товарищества, взаимовыручка.
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Во Всероссийской военно-спортивной игре "Казачий сполох" команды участвовали в конкурсах "Полоса разведчика", "Казачий триатлон", в интеллектуальной игре "Исторический квест", конкурсе казачьей песни "У походного костра", соревнованиях по шахматам и мини-футболу.
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Во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи команды приняли участие в спортивном ориентировании, в соревнованиях по гиревому спорту, перетягиванию каната, пулевой стрельбе из пневматического оружия, метанию макета гранаты, в эстафете, строевой подготовке и верховой езде.
 
Российское казачествоРоссия
 
 
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