https://ria.ru/20221014/gruzoviki-1824184278.html
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма - РИА Новости, 14.10.2022
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма
Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:28
2022-10-14T19:28
2022-10-14T20:03
россия
чп на крымском мосту
республика крым
марат хуснуллин
ростовская область
гибдд мвд рф
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас уже полноценно грузовые машины из Крыма ездят по новым территориям через пропускной пункт "Джанкой" с выходом на пропускной пункт "Новоазовск" в Ростовской области. С сопровождением ГАИ, с беспрепятственным проездом через пограничные службы", - сказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html
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россия, чп на крымском мосту, республика крым, марат хуснуллин, ростовская область, гибдд мвд рф
Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Марат Хуснуллин, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
19:28 14.10.2022 (обновлено: 20:03 14.10.2022)
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма
Хуснуллин заявил о беспрепятственном проезде грузовых машин из Крыма через новые регионы