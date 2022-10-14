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Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма - РИА Новости, 14.10.2022
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Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма - РИА Новости, 14.10.2022
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма
Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022
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россия
чп на крымском мосту
республика крым
марат хуснуллин
ростовская область
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас уже полноценно грузовые машины из Крыма ездят по новым территориям через пропускной пункт "Джанкой" с выходом на пропускной пункт "Новоазовск" в Ростовской области. С сопровождением ГАИ, с беспрепятственным проездом через пограничные службы", - сказал Хуснуллин журналистам.
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россия, чп на крымском мосту, республика крым, марат хуснуллин, ростовская область, гибдд мвд рф
Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Марат Хуснуллин, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
19:28 14.10.2022 (обновлено: 20:03 14.10.2022)
 
Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма

Хуснуллин заявил о беспрепятственном проезде грузовых машин из Крыма через новые регионы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас уже полноценно грузовые машины из Крыма ездят по новым территориям через пропускной пункт "Джанкой" с выходом на пропускной пункт "Новоазовск" в Ростовской области. С сопровождением ГАИ, с беспрепятственным проездом через пограничные службы", - сказал Хуснуллин журналистам.
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РоссияЧП на Крымском мостуРеспублика КрымМарат ХуснуллинРостовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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