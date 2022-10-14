https://ria.ru/20221014/gruzoviki-1824184278.html

Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма

Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма - РИА Новости, 14.10.2022

Хуснуллин заявил об альтернативных маршрутах для грузовых машин из Крыма

Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:28

2022-10-14T19:28

2022-10-14T20:03

россия

чп на крымском мосту

республика крым

марат хуснуллин

ростовская область

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас уже полноценно грузовые машины из Крыма ездят по новым территориям через пропускной пункт "Джанкой" с выходом на пропускной пункт "Новоазовск" в Ростовской области. С сопровождением ГАИ, с беспрепятственным проездом через пограничные службы", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html

россия

республика крым

ростовская область

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россия, чп на крымском мосту, республика крым, марат хуснуллин, ростовская область, гибдд мвд рф