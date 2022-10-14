https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html

Газовый хаб в Турции укрепит позиции Анкары, заявил эксперт

Газовый хаб в Турции укрепит позиции Анкары, заявил эксперт - РИА Новости, 14.10.2022

Газовый хаб в Турции укрепит позиции Анкары, заявил эксперт

Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции улучшит геополитическую позицию страны, которая и без того является серьезным... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:12

2022-10-14T14:12

2022-10-14T14:12

владимир путин

турция

анкара (провинция)

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АФИНЫ, 14 окт - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции улучшит геополитическую позицию страны, которая и без того является серьезным энергетическим центром, считает международный греческий аналитик Трасивулос Эфтихидис.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Это план, который действительно изменит ситуацию, но напомню, что в любом случае природный газ, который в данный момент поступает к нам, в том числе из Азербайджана, идет через Турцию. Таким образом, она уже является серьезным энергетическим хабом. Суть на данный момент не в том, по какому маршруту пойдет газ. Если бы Европа хотела закупать (российский) природный газ, она получала бы его через "Северный поток 2". Проблема заключаемся именно в том, как сформулировал (президент Путин), что "Россия продает, а Европа не покупает", - сказал Эфтиидис РИА Новости.По его словам, отказываясь от покупок дешевого российского газа, Европа сама стреляет себе в ногу."Мы добились того, что нам приходится закупать природный газ втридорога. Я не из тех, кто верит, что санкции остановят войну или что санкции окажут такое уж сильное давление на Россию", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221014/gaz-1824031404.html

https://ria.ru/20221014/khab-1823982980.html

турция

анкара (провинция)

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, турция, анкара (провинция), европа, россия