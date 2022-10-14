https://ria.ru/20221014/gaz-1823976720.html

Новак выразил надежду, что ЕС не установит потолок цен на импортируемый газ

Новак выразил надежду, что ЕС не установит потолок цен на импортируемый газ - РИА Новости, 14.10.2022

Новак выразил надежду, что ЕС не установит потолок цен на импортируемый газ

Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что Евросоюз не будет устанавливать потолок цен на импортируемый газ, отметив, что его введение приведет к... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:39

2022-10-14T12:39

2022-10-14T12:43

евросоюз

экономика

цены на нефть

группа газ

александр новак

россия

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что Евросоюз не будет устанавливать потолок цен на импортируемый газ, отметив, что его введение приведет к обратному эффекту."Что касается газа, это обсуждение идет, и не только на российский газ, а в целом на поставки газа в Европу. Я знаю, что в рамках дискуссии есть противники, которые занимают абсолютно разумную позицию и правильную, говоря, что это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ. Надеюсь, что это решение не будет принято", - сказал Новак в интервью телеканалу Asharq News, комментируя возможное введение ценового потолка на российский газ.

https://ria.ru/20221014/odinochestvo-1823885259.html

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евросоюз, экономика, цены на нефть, группа газ, александр новак, россия, европа, санкции в отношении россии