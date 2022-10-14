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Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона - РИА Новости, 14.10.2022
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Ярославская область
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Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона
Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона - РИА Новости, 14.10.2022
Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оптимизирует модель управления регионом, сократив часть раздутого, по его мнению, штата органов власти и оставив на РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:04
2022-10-14T18:10
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оптимизирует модель управления регионом, сократив часть раздутого, по его мнению, штата органов власти и оставив на местах только самых эффективных и неравнодушных управленцев, сообщает пресс-служба областного правительства.Сообщается, что сегодня в аппарате правительства Ярославской области и региональных департаментах работают 1650 человек. Это без учета сотрудников подведомственных организаций."По мнению губернатора, штат раздут, при этом население оценивает качество работы областных чиновников как недостаточно эффективное. В связи с этим губернатор нацелен создать более компактную и эффективную модель управления регионом. Михаил Евраев уверен, что команда правительства должна состоять из неравнодушных и активных управленцев, которые хотят и могут работать результативно", - сообщает пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, сокращение аппарата областного правительства будет проведено в соответствии со всеми нормами трудового законодательства. Социальные гарантии будут обеспечены, в том числе – в части выплат. В результате оптимизации удастся повысить зарплату сотрудникам обновленной команды администраций на 50-60% уже с января, а премиальный фонд высвободится и раньше, отмечают в правительстве региона. По мнению главы региона, повышение зарплаты эффективным сотрудникам администраций повысит их мотивацию и ответственность за принимаемые решения и реальные позитивные изменения на территориях, которые должны видеть все жители области.Отмечается, что в целях экономии бюджета губернатор уже распорядился приостановить все покупки автотранспорта и оргтехники для чиновников.
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михаил евраев, ярославская область, политика
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Политика
17:04 14.10.2022 (обновлено: 18:10 14.10.2022)
 
Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона

Ярославский губернатор Михаил Евраев проведет оптимизацию органов власти региона

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оптимизирует модель управления регионом, сократив часть раздутого, по его мнению, штата органов власти и оставив на местах только самых эффективных и неравнодушных управленцев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что сегодня в аппарате правительства Ярославской области и региональных департаментах работают 1650 человек. Это без учета сотрудников подведомственных организаций.
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"По мнению губернатора, штат раздут, при этом население оценивает качество работы областных чиновников как недостаточно эффективное. В связи с этим губернатор нацелен создать более компактную и эффективную модель управления регионом. Михаил Евраев уверен, что команда правительства должна состоять из неравнодушных и активных управленцев, которые хотят и могут работать результативно", - сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, сокращение аппарата областного правительства будет проведено в соответствии со всеми нормами трудового законодательства. Социальные гарантии будут обеспечены, в том числе – в части выплат. В результате оптимизации удастся повысить зарплату сотрудникам обновленной команды администраций на 50-60% уже с января, а премиальный фонд высвободится и раньше, отмечают в правительстве региона. По мнению главы региона, повышение зарплаты эффективным сотрудникам администраций повысит их мотивацию и ответственность за принимаемые решения и реальные позитивные изменения на территориях, которые должны видеть все жители области.
"От качества принимаемых чиновниками решений зависит качество жизни людей. Главная задача – привлечь на государственную и муниципальную службу эффективных управленцев и создать для них достойные условия труда. Сделать это в условиях экономии бюджетной системы предстоит за счет внутренних резервов", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что в целях экономии бюджета губернатор уже распорядился приостановить все покупки автотранспорта и оргтехники для чиновников.
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