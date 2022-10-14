https://ria.ru/20221014/evraev-1824122837.html

Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона

Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона - РИА Новости, 14.10.2022

Ярославский губернатор проведет оптимизацию органов власти региона

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оптимизирует модель управления регионом, сократив часть раздутого, по его мнению, штата органов власти и оставив на РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:04

2022-10-14T17:04

2022-10-14T18:10

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

политика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оптимизирует модель управления регионом, сократив часть раздутого, по его мнению, штата органов власти и оставив на местах только самых эффективных и неравнодушных управленцев, сообщает пресс-служба областного правительства.Сообщается, что сегодня в аппарате правительства Ярославской области и региональных департаментах работают 1650 человек. Это без учета сотрудников подведомственных организаций."По мнению губернатора, штат раздут, при этом население оценивает качество работы областных чиновников как недостаточно эффективное. В связи с этим губернатор нацелен создать более компактную и эффективную модель управления регионом. Михаил Евраев уверен, что команда правительства должна состоять из неравнодушных и активных управленцев, которые хотят и могут работать результативно", - сообщает пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, сокращение аппарата областного правительства будет проведено в соответствии со всеми нормами трудового законодательства. Социальные гарантии будут обеспечены, в том числе – в части выплат. В результате оптимизации удастся повысить зарплату сотрудникам обновленной команды администраций на 50-60% уже с января, а премиальный фонд высвободится и раньше, отмечают в правительстве региона. По мнению главы региона, повышение зарплаты эффективным сотрудникам администраций повысит их мотивацию и ответственность за принимаемые решения и реальные позитивные изменения на территориях, которые должны видеть все жители области.Отмечается, что в целях экономии бюджета губернатор уже распорядился приостановить все покупки автотранспорта и оргтехники для чиновников.

https://ria.ru/20221006/apk-1821875053.html

https://ria.ru/20220716/yaroslavl-1802960870.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил евраев, ярославская область, политика