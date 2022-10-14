14:54 14.10.2022 (обновлено: 15:13 14.10.2022)
Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине
Лукашенко: Белоруссия и Россия не заинтересованы в дальнейшей эскалации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии.
"Я не хотел бы, чтобы была дальнейшая эскалация и какое-то скатывание. Мы с президентом Путиным стояли, обсуждали на ногах эту проблему. Никто этого не хочет: ни я не хочу, ни Россия. Нам человеческие жизни ценны. Но вы же понимаете, не от нас это зависит", - отметил белорусский лидер на вопрос в интервью российскому Первому каналу, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
"Если Запад и отдельные страны хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы защищаемся", - добавил Лукашенко.
Белорусский президент напомнил недавно опубликованные результаты соцопросов в Польше, согласно которым больше половины населения этой страны выступают за размещение у себя американского ядерного оружия. "Я не думаю, что там большинство поляков придерживается такой точки зрения. Но это уже руководство нагнетает ситуацию: уже якобы и народ просит польский", - прокомментировал Лукашенко.
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"Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западе", - отметил президент.
В ответ на уточняющий вопрос журналиста о численности группировки, белорусский лидер пояснил, что ее основу составят вооруженные силы Белоруссии составляют около 70 тысяч человек. "Ну, я думаю, что 10 – 15 тысяч от России и требовать сейчас не надо, потому что хватает там проблем других", - сказал Лукашенко. "Мы готовим ребят",- добавил он.