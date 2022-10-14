Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/eskalatsiya-1824056878.html
Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине
Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:54
2022-10-14T15:13
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:773:2048:1925_1920x0_80_0_0_9f013e9ae77a22e503af68d5070e88ab.jpg
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии."Если Запад и отдельные страны хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы защищаемся", - добавил Лукашенко.Белорусский президент напомнил недавно опубликованные результаты соцопросов в Польше, согласно которым больше половины населения этой страны выступают за размещение у себя американского ядерного оружия. "Я не думаю, что там большинство поляков придерживается такой точки зрения. Но это уже руководство нагнетает ситуацию: уже якобы и народ просит польский", - прокомментировал Лукашенко."Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западе", - отметил президент.В ответ на уточняющий вопрос журналиста о численности группировки, белорусский лидер пояснил, что ее основу составят вооруженные силы Белоруссии составляют около 70 тысяч человек. "Ну, я думаю, что 10 – 15 тысяч от России и требовать сейчас не надо, потому что хватает там проблем других", - сказал Лукашенко. "Мы готовим ребят",- добавил он.
https://ria.ru/20221012/obvinenie-1823534907.html
https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823551063.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:689:2048:2225_1920x0_80_0_0_ed6f49ba127c2e47d597394a99f49a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Украина
14:54 14.10.2022 (обновлено: 15:13 14.10.2022)
 
Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине

Лукашенко: Белоруссия и Россия не заинтересованы в дальнейшей эскалации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии.
"Я не хотел бы, чтобы была дальнейшая эскалация и какое-то скатывание. Мы с президентом Путиным стояли, обсуждали на ногах эту проблему. Никто этого не хочет: ни я не хочу, ни Россия. Нам человеческие жизни ценны. Но вы же понимаете, не от нас это зависит", - отметил белорусский лидер на вопрос в интервью российскому Первому каналу, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
"Если Запад и отдельные страны хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы защищаемся", - добавил Лукашенко.
Белорусский президент напомнил недавно опубликованные результаты соцопросов в Польше, согласно которым больше половины населения этой страны выступают за размещение у себя американского ядерного оружия. "Я не думаю, что там большинство поляков придерживается такой точки зрения. Но это уже руководство нагнетает ситуацию: уже якобы и народ просит польский", - прокомментировал Лукашенко.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 21:30
В Белоруссии обвинили Запад в двойных стандартах
"Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западе", - отметил президент.
В ответ на уточняющий вопрос журналиста о численности группировки, белорусский лидер пояснил, что ее основу составят вооруженные силы Белоруссии составляют около 70 тысяч человек. "Ну, я думаю, что 10 – 15 тысяч от России и требовать сейчас не надо, потому что хватает там проблем других", - сказал Лукашенко. "Мы готовим ребят",- добавил он.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:47
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала