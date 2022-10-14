https://ria.ru/20221014/eskalatsiya-1824056878.html

Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине

Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:54

2022-10-14T14:54

2022-10-14T15:13

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии."Если Запад и отдельные страны хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы защищаемся", - добавил Лукашенко.Белорусский президент напомнил недавно опубликованные результаты соцопросов в Польше, согласно которым больше половины населения этой страны выступают за размещение у себя американского ядерного оружия. "Я не думаю, что там большинство поляков придерживается такой точки зрения. Но это уже руководство нагнетает ситуацию: уже якобы и народ просит польский", - прокомментировал Лукашенко."Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западе", - отметил президент.В ответ на уточняющий вопрос журналиста о численности группировки, белорусский лидер пояснил, что ее основу составят вооруженные силы Белоруссии составляют около 70 тысяч человек. "Ну, я думаю, что 10 – 15 тысяч от России и требовать сейчас не надо, потому что хватает там проблем других", - сказал Лукашенко. "Мы готовим ребят",- добавил он.

https://ria.ru/20221012/obvinenie-1823534907.html

https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823551063.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина