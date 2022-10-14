https://ria.ru/20221014/energiya-1823942541.html
В Курской области восстановили энергоснабжение в обстрелянных поселках
В Курской области восстановили энергоснабжение в обстрелянных поселках - РИА Новости, 14.10.2022
В Курской области восстановили энергоснабжение в обстрелянных поселках
В посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи Курской области, которые обстреляли в четверг со стороны Украины, восстановили энергоснабжение по резервной схеме,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:16
2022-10-14T11:16
2022-10-14T11:17
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
глушковский район
жкх
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. В посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи Курской области, которые обстреляли в четверг со стороны Украины, восстановили энергоснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор Роман Старовойт."По резервной схеме восстановлено электроснабжение в жилых домах в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи" — сообщил он в своём Telegram-канале.Посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины в четверг. В результате была серьёзно повреждена подстанция, и два населённых пункта оказались обесточены. Специалисты сразу начали их восстанавливать.Глушковский район, к которому относятся посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://ria.ru/20221013/belgorod-1823744825.html
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происшествия, курская область, роман старовойт, украина, глушковский район, жкх, россия
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Глушковский район, ЖКХ, Россия
11:16 14.10.2022 (обновлено: 11:17 14.10.2022)
В Курской области восстановили энергоснабжение в обстрелянных поселках
В Теткино и селе Попово-Лежачи, которые обстреляли в четверг, восстановили энергоснабжение