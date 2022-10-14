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ООН ждет гарантий безопасности для отправки миссии в Еленовку - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/elenovka-1824204786.html
ООН ждет гарантий безопасности для отправки миссии в Еленовку
ООН ждет гарантий безопасности для отправки миссии в Еленовку - РИА Новости, 14.10.2022
ООН ждет гарантий безопасности для отправки миссии в Еленовку
ООН ждет гарантий безопасности для того, чтобы группа по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке смогла отправиться на место, заявил на брифинге... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:13
2022-10-14T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
фархан хак
россия
оон
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
денис пушилин
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ООН, 14 окт – РИА Новости. ООН ждет гарантий безопасности для того, чтобы группа по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке смогла отправиться на место, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, ООН работает со сторонами, чтобы получить доступ, который необходим миссии, и обеспечить условия, которые нужны для поездки.В начале октября Дюжаррик заявил, что ООН не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что "естественно, российская сторона может гарантировать безопасность". Дипломат констатировал, что в аргументациях и ООН, и МКК очень много "надуманного". Он предположил, что "за этим что-то стоит - нежелание, видимо, узнать правду".В Минобороны России сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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в мире, фархан хак, россия, оон, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), денис пушилин, сергей вершинин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Фархан Хак, Россия, ООН, Донецкая Народная Республика, Международный комитет Красного Креста (МККК), Денис Пушилин, Сергей Вершинин, Украина
21:13 14.10.2022
 
ООН ждет гарантий безопасности для отправки миссии в Еленовку

ООН ждет гарантий безопасности для выезда в Еленовку группы по расследованию обстрела СИЗО

© РИА Новости / Андрей КоцСИЗО в Еленовке
СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
СИЗО в Еленовке. Архивное фото
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ООН, 14 окт – РИА Новости. ООН ждет гарантий безопасности для того, чтобы группа по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке смогла отправиться на место, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Нам пока нечего сообщить по поводу выезда миссии. Нам все еще нужны приемлемые гарантии безопасности", - сказал Хак.
По его словам, ООН работает со сторонами, чтобы получить доступ, который необходим миссии, и обеспечить условия, которые нужны для поездки.
В начале октября Дюжаррик заявил, что ООН не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что "естественно, российская сторона может гарантировать безопасность". Дипломат констатировал, что в аргументациях и ООН, и МКК очень много "надуманного". Он предположил, что "за этим что-то стоит - нежелание, видимо, узнать правду".
В Минобороны России сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФархан ХакРоссияООНДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Денис ПушилинСергей ВершининУкраина
 
 
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