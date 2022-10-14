https://ria.ru/20221014/ekonomika-1823928508.html
Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин
Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин
Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:31
2022-10-14T10:31
2022-10-14T10:31
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году российский товарооборот со странами содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года - еще на 7%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ, который проходит в Астане.Он отметил, что странам за время существования содружества по некоторым направлениям удалось нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, растет взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.Кроме того, по словам лидера России, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.
https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, астана, снг, в мире
Владимир Путин, Россия, Астана, СНГ, В мире
Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин
Президент Путин: экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций