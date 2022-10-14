https://ria.ru/20221014/ekonomika-1823928508.html

Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин

Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Экономические обмены со странами СНГ расширяются, заявил Путин

Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:31

2022-10-14T10:31

2022-10-14T10:31

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году российский товарооборот со странами содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года - еще на 7%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ, который проходит в Астане.Он отметил, что странам за время существования содружества по некоторым направлениям удалось нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, растет взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.Кроме того, по словам лидера России, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.

https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, астана, снг, в мире