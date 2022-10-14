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Подмосковным добровольцам доставили на фронт дополнительную экипировку - РИА Новости, 14.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221014/ekipirovka-1824148976.html
Подмосковным добровольцам доставили на фронт дополнительную экипировку
Подмосковным добровольцам доставили на фронт дополнительную экипировку - РИА Новости, 14.10.2022
Подмосковным добровольцам доставили на фронт дополнительную экипировку
Участникам добровольческих батальонов из Московской области на фронте доставили дополнительные комплекты экипировки, сообщили в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:51
2022-10-14T18:00
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Участникам добровольческих батальонов из Московской области на фронте доставили дополнительные комплекты экипировки, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области."Мы стараемся обеспечить всем необходимым не только тех, кто сейчас проходит подготовку в мобилизационных центрах, но и уже прибывших на передовую. Снаряжение, амуниция, обмундирование – все это имеет важное значение. На днях передали первую партию - теплые сапоги, термобелье, предметы гигиены, витамины", - приводят в пресс-службе слова главы Подмосковья Андрея Воробьева.По словам губернатора Московской области, которые приводят в пресс-службе, доставка дополнительной экипировки не будет носит разовый характер."Будем продолжать поддерживать наших бойцов столько, сколько потребуется для выполнения всех задач, поставленных президентом", - добавил Воробьев.В ведомстве уточнили, что всего бойцам из Подмосковья доставили более 1000 пар сапог, 1500 тысячи пар носков, 1800 пар стелек, по 1500 тысячи футболок, нижнего и термобелья, 1000 упаковок с витаминами, 500 аптечек.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии
Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Новости Подмосковья
17:51 14.10.2022 (обновлено: 18:00 14.10.2022)
 
Подмосковным добровольцам доставили на фронт дополнительную экипировку

Добровольцам из Подмосковья доставили на фронт сапоги, термобелье, предметы гигиены

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Участникам добровольческих батальонов из Московской области на фронте доставили дополнительные комплекты экипировки, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
"Мы стараемся обеспечить всем необходимым не только тех, кто сейчас проходит подготовку в мобилизационных центрах, но и уже прибывших на передовую. Снаряжение, амуниция, обмундирование – все это имеет важное значение. На днях передали первую партию - теплые сапоги, термобелье, предметы гигиены, витамины", - приводят в пресс-службе слова главы Подмосковья Андрея Воробьева.
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По словам губернатора Московской области, которые приводят в пресс-службе, доставка дополнительной экипировки не будет носит разовый характер.
"Будем продолжать поддерживать наших бойцов столько, сколько потребуется для выполнения всех задач, поставленных президентом", - добавил Воробьев.
В ведомстве уточнили, что всего бойцам из Подмосковья доставили более 1000 пар сапог, 1500 тысячи пар носков, 1800 пар стелек, по 1500 тысячи футболок, нижнего и термобелья, 1000 упаковок с витаминами, 500 аптечек.
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Новости ПодмосковьяОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Частичная мобилизация в России
 
 
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