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Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
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Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая
Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая - РИА Новости, 14.10.2022
Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая
Авиакомпания "Россия" с 30 октября расширяет программу из Сочи в Дубай, начав полеты во второй аэропорт Аль-Мактум, говорится в релизе. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:07
2022-10-14T14:14
туризм
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэрофлот
дубай
сочи
отдых на море
новости - туризм
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" с 30 октября расширяет программу из Сочи в Дубай, начав полеты во второй аэропорт Аль-Мактум, говорится в релизе."Рейсы по новому маршруту планируются с 30 октября на ежедневной основе. Полеты будут выполняться на российских Superjet 100. Авиабилеты доступны к бронированию на сайте "Аэрофлота", – уточняется в сообщении.Также "Россия" продолжит летать из южного авиаузла в международный аэропорт "Дубай" (код DXB) четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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sukhoi superjet 100 (ssj100), аэрофлот, дубай, сочи, отдых на море, новости - туризм
Туризм, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Аэрофлот, Дубай, Сочи, Отдых на море, Новости - Туризм
14:07 14.10.2022 (обновлено: 14:14 14.10.2022)
 
Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая

Авиакомпания "Россия" с конца октября расширяет полетную программу из Сочи в Дубай

© Pixabay / tkolesТорговый центр Dubai Mall
Торговый центр Dubai Mall - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Pixabay / tkoles
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" с 30 октября расширяет программу из Сочи в Дубай, начав полеты во второй аэропорт Аль-Мактум, говорится в релизе.
"Рейсы по новому маршруту планируются с 30 октября на ежедневной основе. Полеты будут выполняться на российских Superjet 100. Авиабилеты доступны к бронированию на сайте "Аэрофлота", – уточняется в сообщении.
Также "Россия" продолжит летать из южного авиаузла в международный аэропорт "Дубай" (код DXB) четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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