https://ria.ru/20221014/dubay-1824029016.html

Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая

Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая - РИА Новости, 14.10.2022

Авиакомпания "Россия" будет летать из Сочи в еще один аэропорт Дубая

Авиакомпания "Россия" с 30 октября расширяет программу из Сочи в Дубай, начав полеты во второй аэропорт Аль-Мактум, говорится в релизе. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:07

2022-10-14T14:07

2022-10-14T14:14

туризм

sukhoi superjet 100 (ssj100)

аэрофлот

дубай

сочи

отдых на море

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765850688_0:209:1920:1289_1920x0_80_0_0_806531f7b3839d03b2f007b8f0522c34.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" с 30 октября расширяет программу из Сочи в Дубай, начав полеты во второй аэропорт Аль-Мактум, говорится в релизе."Рейсы по новому маршруту планируются с 30 октября на ежедневной основе. Полеты будут выполняться на российских Superjet 100. Авиабилеты доступны к бронированию на сайте "Аэрофлота", – уточняется в сообщении.Также "Россия" продолжит летать из южного авиаузла в международный аэропорт "Дубай" (код DXB) четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html

дубай

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

sukhoi superjet 100 (ssj100), аэрофлот, дубай, сочи, отдых на море, новости - туризм