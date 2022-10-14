https://ria.ru/20221014/doroga-1823966400.html

Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги

Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги - РИА Новости, 14.10.2022

Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги

Участие в проекте строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар крайне важно для стран СНГ, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:14

2022-10-14T12:14

2022-10-14T12:14

шавкат мирзиеев

узбекистан

кабул (город)

пешавар

снг

афганистан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817101155_357:0:2566:1243_1920x0_80_0_0_bfc6d5f2e5eb6c728afeba4dfb8bc064.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Участие в проекте строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар крайне важно для стран СНГ, заявил в пятницу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.Мирзиеев в пятницу принял участие в заседании Совета глав стран СНГ в Астане."Учитывая серьезные вызовы для транспортных систем наших стран, критически важно совместно развивать новые логистические коридоры. Речь идет о проектах строительства железных дорог Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, а также Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - сказал президент Узбекистана, выступая на заседании.По его оценке, указанные проекты будут способствовать превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок.В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги. В июле этого года стороны начали полевые работы для определения маршрута и подготовки ТЭО проекта. По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около 5 миллиардов долларов, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20221014/uzbekistan-1823929555.html

https://ria.ru/20221013/afganistan-1823582097.html

узбекистан

кабул (город)

пешавар

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шавкат мирзиеев, узбекистан, кабул (город), пешавар, снг, афганистан, экономика