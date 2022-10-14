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Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги
Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги - РИА Новости, 14.10.2022
Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги
Участие в проекте строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар крайне важно для стран СНГ, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:14
2022-10-14T12:14
2022-10-14T12:14
шавкат мирзиеев
узбекистан
кабул (город)
пешавар
снг
афганистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Участие в проекте строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар крайне важно для стран СНГ, заявил в пятницу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.Мирзиеев в пятницу принял участие в заседании Совета глав стран СНГ в Астане."Учитывая серьезные вызовы для транспортных систем наших стран, критически важно совместно развивать новые логистические коридоры. Речь идет о проектах строительства железных дорог Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, а также Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - сказал президент Узбекистана, выступая на заседании.По его оценке, указанные проекты будут способствовать превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок.В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги. В июле этого года стороны начали полевые работы для определения маршрута и подготовки ТЭО проекта. По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около 5 миллиардов долларов, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.
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шавкат мирзиеев, узбекистан, кабул (город), пешавар, снг, афганистан, экономика
Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Кабул (город), Пешавар, СНГ, Афганистан, Экономика
Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги
Президент Мирзиеев: странам СНГ важно участвовать в проекте Трансафганской железной дороги