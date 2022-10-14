https://ria.ru/20221014/donetsk-1824115103.html

В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме

В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме - РИА Новости, 14.10.2022

В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме

Газовая труба повреждена в результате украинского обстрела в одном из многоквартирных жилых домов в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:51

2022-10-14T16:51

2022-10-14T16:52

специальная военная операция на украине

жкх

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Газовая труба повреждена в результате украинского обстрела в одном из многоквартирных жилых домов в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района в одном из многоквартирных жилых домов повреждена газовая труба", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823781994.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

россия

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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, россия