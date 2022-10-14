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В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/donetsk-1824115103.html
В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме
В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме - РИА Новости, 14.10.2022
В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме
Газовая труба повреждена в результате украинского обстрела в одном из многоквартирных жилых домов в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:51
2022-10-14T16:52
специальная военная операция на украине
жкх
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Газовая труба повреждена в результате украинского обстрела в одном из многоквартирных жилых домов в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района в одном из многоквартирных жилых домов повреждена газовая труба", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823781994.html
донецк (днр)
петровский район
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Россия
16:51 14.10.2022 (обновлено: 16:52 14.10.2022)
 
В Донецке обстрел ВСУ повредил газовую трубу в жилом доме

Мэр Донецка Кулемзин: из-за обстрела повредилась газовая труба в доме в Петровском районе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Газовая труба повреждена в результате украинского обстрела в одном из многоквартирных жилых домов в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района в одном из многоквартирных жилых домов повреждена газовая труба", - написал он в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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