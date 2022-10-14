https://ria.ru/20221014/donetsk-1824023840.html
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 14.10.2022
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:00
2022-10-14T14:00
2022-10-14T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по поселку шахты Трудовской, где ранение получил мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221014/dnr-1823957066.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
В ДНР заявили, что при обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина