https://ria.ru/20221014/donetsk-1824023840.html

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 14.10.2022

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:00

2022-10-14T14:00

2022-10-14T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по поселку шахты Трудовской, где ранение получил мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221014/dnr-1823957066.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика