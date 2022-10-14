https://ria.ru/20221014/dnr-1823895634.html
В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 14.10.2022
В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
Два мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:21
2022-10-14T08:21
2022-10-14T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4e5a4934db07431a8b671ef54d324a64.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 13 октября до 08.00 14 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/obstrel-1823853847.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_022af555b51853e71b84d7f8d37c6340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:21 14.10.2022 (обновлено: 08:37 14.10.2022)
В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за украинских обстрелов