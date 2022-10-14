https://ria.ru/20221014/dnr-1823895634.html

В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов

В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 14.10.2022

В ДНР два мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов

Два мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:21

2022-10-14T08:21

2022-10-14T08:37

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 13 октября до 08.00 14 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/obstrel-1823853847.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина