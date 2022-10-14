https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1824073484.html
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий - РИА Новости, 14.10.2022
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий
Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:29
2022-10-14T15:29
2022-10-14T15:29
сергей рябков
сша
москва
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые провокации, в том числе связанные с сокращением численности российского посольства в США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это та константа, которую они должны постоянно иметь в виду, когда у них возникает соблазн что-то такое предпринять в плане, как они считают, усиления давления на Москву", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/ssha-1797440884.html
сша
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, сша, москва, вашингтон (штат), в мире
Сергей Рябков, США, Москва, Вашингтон (штат), В мире
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий
Замглавы МИД Рябков рассказал о контактах с США по вопросу нормализации работы дипмиссий
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые провокации, в том числе связанные с сокращением численности российского посольства в США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока (российское посольство в США) функционирует. Мы вопрос этот, при возможности, в контактах с американцами по разным линиям отрабатываем. Напоминая им, в том числе, о том, что принцип взаимности, зеркальности, неизбежности ответа на разного рода провокации никто не отменял", - сказал Рябков журналистам.
"Это та константа, которую они должны постоянно иметь в виду, когда у них возникает соблазн что-то такое предпринять в плане, как они считают, усиления давления на Москву", - добавил он.