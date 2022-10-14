Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1824073484.html
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий - РИА Новости, 14.10.2022
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий
Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:29
2022-10-14T15:29
сергей рябков
сша
москва
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые провокации, в том числе связанные с сокращением численности российского посольства в США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это та константа, которую они должны постоянно иметь в виду, когда у них возникает соблазн что-то такое предпринять в плане, как они считают, усиления давления на Москву", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/ssha-1797440884.html
сша
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей рябков, сша, москва, вашингтон (штат), в мире
Сергей Рябков, США, Москва, Вашингтон (штат), В мире
15:29 14.10.2022
 
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий

Замглавы МИД Рябков рассказал о контактах с США по вопросу нормализации работы дипмиссий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые провокации, в том числе связанные с сокращением численности российского посольства в США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока (российское посольство в США) функционирует. Мы вопрос этот, при возможности, в контактах с американцами по разным линиям отрабатываем. Напоминая им, в том числе, о том, что принцип взаимности, зеркальности, неизбежности ответа на разного рода провокации никто не отменял", - сказал Рябков журналистам.
"Это та константа, которую они должны постоянно иметь в виду, когда у них возникает соблазн что-то такое предпринять в плане, как они считают, усиления давления на Москву", - добавил он.
Подготовка к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 23:03
США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий
 
Сергей РябковСШАМоскваВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала