https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1824073484.html

Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий

Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий - РИА Новости, 14.10.2022

Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий

Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:29

сергей рябков

сша

москва

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва поднимает в контактах с США вопрос нормализации работы посольств, но Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые провокации, в том числе связанные с сокращением численности российского посольства в США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это та константа, которую они должны постоянно иметь в виду, когда у них возникает соблазн что-то такое предпринять в плане, как они считают, усиления давления на Москву", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797440884.html

сша

москва

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей рябков, сша, москва, вашингтон (штат), в мире