https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html

В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone

В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone - РИА Новости, 14.10.2022

В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone

Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:53

2022-10-14T14:53

2022-10-14T14:53

экономика

самарская область

danone

самара

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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."По информации предприятия, производство продукции продолжается, в ближайшие несколько месяцев изменений в деятельности не предвидится", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области находится в постоянном контакте с представителями предприятия, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых новым собственником.

https://ria.ru/20221014/danone-1823996092.html

https://ria.ru/20220420/danone-1784423899.html

самарская область

самара

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, самарская область, danone, самара, россия