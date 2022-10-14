https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html
В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone
В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone - РИА Новости, 14.10.2022
В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone
Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:53
2022-10-14T14:53
2022-10-14T14:53
экономика
самарская область
danone
самара
россия
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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."По информации предприятия, производство продукции продолжается, в ближайшие несколько месяцев изменений в деятельности не предвидится", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области находится в постоянном контакте с представителями предприятия, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых новым собственником.
https://ria.ru/20221014/danone-1823996092.html
https://ria.ru/20220420/danone-1784423899.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, самарская область, danone, самара, россия
Экономика, Самарская область, Danone, Самара, Россия
В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone
В Самарской области заявили, что производство продукции на заводе Danone продолжается
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ
и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу.
"По информации предприятия, производство продукции продолжается, в ближайшие несколько месяцев изменений в деятельности не предвидится", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области находится в постоянном контакте с представителями предприятия, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых новым собственником.