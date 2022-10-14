https://ria.ru/20221014/danone-1823996092.html

Завод Danone в Липецкой области продолжит работать

Завод Danone в Липецкой области продолжит работать - РИА Новости, 14.10.2022

Завод Danone в Липецкой области продолжит работать

Завод Danone в Липецкой области продолжает работать в прежнем режиме, сокращать персонал и закрывать производство не планируется, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:14

2022-10-14T13:14

2022-10-14T14:05

экономика

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Завод Danone в Липецкой области продолжает работать в прежнем режиме, сокращать персонал и закрывать производство не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."В настоящий момент, как известно, компания заявила о намерении передать производство новому собственнику. На текущий момент, по нашей информации, закрытия или приостановки производства, равно как и каких-либо сокращений, не планируется. Предприятие продолжает работу в прежнем режиме. Правительство области следит за ситуацией", — сообщили в обладминистрации.Молочный комбинат "Липецкий" входит в группу компаний Danone в России с 2010 года. Производственная мощность предприятия — 550 тонн молока в сутки. Продукция липецкого филиала выпускается под торговыми марками "Простоквашино", "Актуаль", "Летний день". Её можно купить не только в Липецкой области, но и в соседних регионах.

https://ria.ru/20221012/svyazi-1823345636.html

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экономика, липецкая область, россия, danone