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Завод Danone в Липецкой области продолжит работать - РИА Новости, 14.10.2022
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Завод Danone в Липецкой области продолжит работать
Завод Danone в Липецкой области продолжит работать - РИА Новости, 14.10.2022
Завод Danone в Липецкой области продолжит работать
Завод Danone в Липецкой области продолжает работать в прежнем режиме, сокращать персонал и закрывать производство не планируется, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:14
2022-10-14T14:05
экономика
липецкая область
россия
danone
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Завод Danone в Липецкой области продолжает работать в прежнем режиме, сокращать персонал и закрывать производство не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."В настоящий момент, как известно, компания заявила о намерении передать производство новому собственнику. На текущий момент, по нашей информации, закрытия или приостановки производства, равно как и каких-либо сокращений, не планируется. Предприятие продолжает работу в прежнем режиме. Правительство области следит за ситуацией", — сообщили в обладминистрации.Молочный комбинат "Липецкий" входит в группу компаний Danone в России с 2010 года. Производственная мощность предприятия — 550 тонн молока в сутки. Продукция липецкого филиала выпускается под торговыми марками "Простоквашино", "Актуаль", "Летний день". Её можно купить не только в Липецкой области, но и в соседних регионах.
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экономика, липецкая область, россия, danone
Экономика, Липецкая область, Россия, Danone
13:14 14.10.2022 (обновлено: 14:05 14.10.2022)
 
Завод Danone в Липецкой области продолжит работать

Власти Липецкой области: завод Danone продолжает работать, сокращать штат не планируется

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Завод Danone в Липецкой области продолжает работать в прежнем режиме, сокращать персонал и закрывать производство не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу.
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"В настоящий момент, как известно, компания заявила о намерении передать производство новому собственнику. На текущий момент, по нашей информации, закрытия или приостановки производства, равно как и каких-либо сокращений, не планируется. Предприятие продолжает работу в прежнем режиме. Правительство области следит за ситуацией", — сообщили в обладминистрации.
Молочный комбинат "Липецкий" входит в группу компаний Danone в России с 2010 года. Производственная мощность предприятия — 550 тонн молока в сутки. Продукция липецкого филиала выпускается под торговыми марками "Простоквашино", "Актуаль", "Летний день". Её можно купить не только в Липецкой области, но и в соседних регионах.
 
ЭкономикаЛипецкая областьРоссияDanone
 
 
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