13:14 14.10.2022 (обновлено: 14:05 14.10.2022)
Завод Danone в Липецкой области продолжит работать
Власти Липецкой области: завод Danone продолжает работать, сокращать штат не планируется
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Завод Danone в Липецкой области продолжает работать в прежнем режиме, сокращать персонал и закрывать производство не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу.
"В настоящий момент, как известно, компания заявила о намерении передать производство новому собственнику. На текущий момент, по нашей информации, закрытия или приостановки производства, равно как и каких-либо сокращений, не планируется. Предприятие продолжает работу в прежнем режиме. Правительство области следит за ситуацией", — сообщили в обладминистрации.
Молочный комбинат "Липецкий" входит в группу компаний Danone в России с 2010 года. Производственная мощность предприятия — 550 тонн молока в сутки. Продукция липецкого филиала выпускается под торговыми марками "Простоквашино", "Актуаль", "Летний день". Её можно купить не только в Липецкой области, но и в соседних регионах.