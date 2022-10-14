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В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения - РИА Новости, 14.10.2022
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В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения
В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения - РИА Новости, 14.10.2022
В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения
Более 100 многоквартирных жилых домов, а также 100 частных домов, 7 детсадов и школа остались в пятницу без водоснабжения в Челябинске из-за аварии на водоводе, РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:24
2022-10-14T12:24
происшествия
челябинск
челябинская область
вода
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Более 100 многоквартирных жилых домов, а также 100 частных домов, 7 детсадов и школа остались в пятницу без водоснабжения в Челябинске из-за аварии на водоводе, сообщила пресс-служба городской администрации.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону Чурилово, местные жители разместили видео бьющего на несколько метров в высоту фонтана воды, отметив, что в квартирах нет водоснабжения – ни горячей, ни холодной воды."Сегодня, 14 октября, во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады МУП "ПОВВ". В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения. От водоснабжения с 11:00 (09:00 мск) отключены 122 многоквартирных и 100 частных домов, 7 детских садов, школа и 12 административных зданий", - говорится в сообщении.В социальных учреждениях создан запас воды, для жителей организован подвоз питьевой воды, уточняется в сообщении.По предварительным данным, к 14:00 (12:00 мск) планируется начать работы по заполнению водовода.
https://ria.ru/20221014/energiya-1823942541.html
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происшествия, челябинск, челябинская область, вода
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Вода
12:24 14.10.2022
 
В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения

В Челябинске более 200 жилых домов и семь детсадов остались без водоснабжения из-за аварии

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Более 100 многоквартирных жилых домов, а также 100 частных домов, 7 детсадов и школа остались в пятницу без водоснабжения в Челябинске из-за аварии на водоводе, сообщила пресс-служба городской администрации.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону Чурилово, местные жители разместили видео бьющего на несколько метров в высоту фонтана воды, отметив, что в квартирах нет водоснабжения – ни горячей, ни холодной воды.
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"Сегодня, 14 октября, во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады МУП "ПОВВ". В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения. От водоснабжения с 11:00 (09:00 мск) отключены 122 многоквартирных и 100 частных домов, 7 детских садов, школа и 12 административных зданий", - говорится в сообщении.
В социальных учреждениях создан запас воды, для жителей организован подвоз питьевой воды, уточняется в сообщении.
По предварительным данным, к 14:00 (12:00 мск) планируется начать работы по заполнению водовода.
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