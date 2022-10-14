https://ria.ru/20221014/chelyabinsk-1823971354.html

В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения

В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения - РИА Новости, 14.10.2022

В Челябинске более 200 жилых домов остались без водоснабжения

Более 100 многоквартирных жилых домов, а также 100 частных домов, 7 детсадов и школа остались в пятницу без водоснабжения в Челябинске из-за аварии на водоводе, РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:24

2022-10-14T12:24

2022-10-14T12:24

происшествия

челябинск

челябинская область

вода

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Более 100 многоквартирных жилых домов, а также 100 частных домов, 7 детсадов и школа остались в пятницу без водоснабжения в Челябинске из-за аварии на водоводе, сообщила пресс-служба городской администрации.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону Чурилово, местные жители разместили видео бьющего на несколько метров в высоту фонтана воды, отметив, что в квартирах нет водоснабжения – ни горячей, ни холодной воды."Сегодня, 14 октября, во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады МУП "ПОВВ". В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения. От водоснабжения с 11:00 (09:00 мск) отключены 122 многоквартирных и 100 частных домов, 7 детских садов, школа и 12 административных зданий", - говорится в сообщении.В социальных учреждениях создан запас воды, для жителей организован подвоз питьевой воды, уточняется в сообщении.По предварительным данным, к 14:00 (12:00 мск) планируется начать работы по заполнению водовода.

https://ria.ru/20221014/energiya-1823942541.html

https://ria.ru/20221014/svalka-1823952659.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, челябинская область, вода