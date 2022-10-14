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Опрос показал отношение британцев к избранию Лиз Трасс премьером - РИА Новости, 14.10.2022
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Опрос показал отношение британцев к избранию Лиз Трасс премьером
Опрос показал отношение британцев к избранию Лиз Трасс премьером - РИА Новости, 14.10.2022
Опрос показал отношение британцев к избранию Лиз Трасс премьером
Подавляющее большинство британцев (66%) считают, что правящая Консервативная партия ошиблась с выбором премьер-министра, избрав на эту должность Лиз Трасс,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:00
2022-10-14T11:00
в мире
лиз трасс
риши сунак
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство британцев (66%) считают, что правящая Консервативная партия ошиблась с выбором премьер-министра, избрав на эту должность Лиз Трасс, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov для газеты Times.Согласно результатам опроса, только 9% британцев довольны выбором Консервативной партии, 24% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. Times отмечает, что 62% из тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах, также считают выбор тори неправильным, противоположного мнения придерживаются только 15%.Кроме того, 50% граждан Великобритании поддерживают смещение Трасс с поста премьера, против выступают 20% опрошенных, следует из результатов опроса. Примерно 43% респондентов думают, что экс-глава британского минфина Риши Сунак, проигравший в гонке за кресло премьера, был бы лучшим премьером, чем Трасс.В опросе YouGov приняли участие 1675 британцев. При этом, как отмечает газета, не нашлось ни одной политической, возрастной, региональной, гендерной или демографической группы, которая бы назвала избрание Лиз Трасс на пост премьера правильным решением.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221012/velikobritaniya-1823394658.html
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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания
11:00 14.10.2022
 
Опрос показал отношение британцев к избранию Лиз Трасс премьером

Опрос: 66 процентов британцев считают ошибкой избрание Трасс премьером

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство британцев (66%) считают, что правящая Консервативная партия ошиблась с выбором премьер-министра, избрав на эту должность Лиз Трасс, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov для газеты Times.
Согласно результатам опроса, только 9% британцев довольны выбором Консервативной партии, 24% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. Times отмечает, что 62% из тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах, также считают выбор тори неправильным, противоположного мнения придерживаются только 15%.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:05
Трасс заявила, что Великобритания не будет урезать расходы из-за госдолга
Кроме того, 50% граждан Великобритании поддерживают смещение Трасс с поста премьера, против выступают 20% опрошенных, следует из результатов опроса. Примерно 43% респондентов думают, что экс-глава британского минфина Риши Сунак, проигравший в гонке за кресло премьера, был бы лучшим премьером, чем Трасс.
В опросе YouGov приняли участие 1675 британцев. При этом, как отмечает газета, не нашлось ни одной политической, возрастной, региональной, гендерной или демографической группы, которая бы назвала избрание Лиз Трасс на пост премьера правильным решением.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:27
Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакВеликобритания
 
 
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