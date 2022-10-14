https://ria.ru/20221014/biznes-missiya-1824000645.html

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет подготовить и провести бизнес-миссию

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет подготовить и провести бизнес-миссию - РИА Новости, 14.10.2022

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет подготовить и провести бизнес-миссию

Новый сервис, предлагающий помощь в подготовке и проведении бизнес-миссий за рубежом, заработал на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:21

2022-10-14T13:21

2022-10-14T13:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый сервис, предлагающий помощь в подготовке и проведении бизнес-миссий за рубежом, заработал на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Проведение бизнес-миссий" - это комплексная услуга, доступная на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", основная цель которой - поиск и подбор потенциальных покупателей и организация встреч с ними. Это можно сделать в разных форматах – очном, онлайн или гибридном. Если экспортер захочет, он может заказать дополнительные услуги, такие как аренда, застройка площадки для переговоров, организация последовательного или синхронного перевода и многое другое", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.Организовать бизнес-миссию можно в любой стране - это зависит исключительно от потребностей экспортера.Услуга будет особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, а также начинающим экспортерам, не имеющим в своем распоряжении специальных отделов, которые занимаются организацией мероприятий и поиском партнёров.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20221003/marketpleysy-1821106318.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)