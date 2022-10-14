https://ria.ru/20221014/biznes-missiya-1824000645.html
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет подготовить и провести бизнес-миссию
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет подготовить и провести бизнес-миссию - РИА Новости, 14.10.2022
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет подготовить и провести бизнес-миссию
Новый сервис, предлагающий помощь в подготовке и проведении бизнес-миссий за рубежом, заработал на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:21
2022-10-14T13:21
2022-10-14T13:21
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый сервис, предлагающий помощь в подготовке и проведении бизнес-миссий за рубежом, заработал на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Проведение бизнес-миссий" - это комплексная услуга, доступная на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", основная цель которой - поиск и подбор потенциальных покупателей и организация встреч с ними. Это можно сделать в разных форматах – очном, онлайн или гибридном. Если экспортер захочет, он может заказать дополнительные услуги, такие как аренда, застройка площадки для переговоров, организация последовательного или синхронного перевода и многое другое", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.Организовать бизнес-миссию можно в любой стране - это зависит исключительно от потребностей экспортера.Услуга будет особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, а также начинающим экспортерам, не имеющим в своем распоряжении специальных отделов, которые занимаются организацией мероприятий и поиском партнёров.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.
https://ria.ru/20221003/marketpleysy-1821106318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый сервис, предлагающий помощь в подготовке и проведении бизнес-миссий за рубежом, заработал на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Как начать или развить продажи на внешних рынках? Принять участие в международном мероприятии - бизнес-миссии. Найти эксперта, который не только поможет ее организовать и провести, но и подберет потенциальных партнеров и обеспечит переговоры с ними, теперь можно на цифровой платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ.
"Проведение бизнес-миссий" - это комплексная услуга, доступная на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", основная цель которой - поиск и подбор потенциальных покупателей и организация встреч с ними. Это можно сделать в разных форматах – очном, онлайн или гибридном. Если экспортер захочет, он может заказать дополнительные услуги, такие как аренда, застройка площадки для переговоров, организация последовательного или синхронного перевода и многое другое", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.
Организовать бизнес-миссию можно в любой стране - это зависит исключительно от потребностей экспортера.
Услуга будет особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, а также начинающим экспортерам, не имеющим в своем распоряжении специальных отделов, которые занимаются организацией мероприятий и поиском партнёров.
"Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 20 сервисов по 9 направлениям.
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.