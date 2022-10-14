https://ria.ru/20221014/bilayn-1823959897.html
На сети билайн на Камчатке протестировали устройство для туристов
На сети билайн на Камчатке протестировали устройство для туристов - РИА Новости, 14.10.2022
На сети билайн на Камчатке протестировали устройство для туристов
На сети билайн в Камчатском крае протестировано разработанное в России устройство для туристов, позволяющее определять местоположение без спутниковой связи с... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:01
2022-10-14T12:01
2022-10-14T12:11
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МОСКВА, 14 окт- РИА Новости. На сети билайн в Камчатском крае протестировано разработанное в России устройство для туристов, позволяющее определять местоположение без спутниковой связи с точностью до 10 метров и передавать сигнал бедствия из удаленных и труднодоступных мест региона сразу в службу "112", сообщает пресс-служба оператора связи."В основе устройства – высокочастотные датчики, позволяющие отслеживать местоположение. С помощью него можно отправить текстовое сообщение, уникальный идентификатор и координаты пользователя. Ранее устройство уже тестировали во время массового восхождения на Авачинский вулкан. Как показало новое тестирование, с помощью инфраструктуры билайна устройство сможет передавать информацию о местонахождении человека напрямую в службу спасения, что потенциально позволяет сократить время реагирования", - говорится в сообщении.По словам директора Камчатского отделения ПАО "ВымпелКом" Алексея Савченко, запуск работы устройства – это действительно инновационное решение, раньше такого не делал никто. "Разработанное устройство заинтересовало нас, поскольку это сотрудничество стало логичным продолжением работы билайн по развитию технологий для спасения людей. Как известно, билайн более 10 лет сотрудничает с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", работая над технологической инфраструктурой поисков: от горячей линии и смс-информирования до использования бигдаты и нейросетей для анализа присутствия людей на снимках с дронов", - сказал Савченко, слова которого цитирует пресс-служба билайн.С каждым годом турпоток на Камчатку растет – в сезон в регион приезжают тысячи туристов за "дикой" природой.
https://ria.ru/20220915/bilayn-1816920388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, билайн
Новости компаний - Экономика, Россия, Билайн, Туризм
МОСКВА, 14 окт- РИА Новости. На сети билайн в Камчатском крае протестировано разработанное в России устройство для туристов, позволяющее определять местоположение без спутниковой связи с точностью до 10 метров и передавать сигнал бедствия из удаленных и труднодоступных мест региона сразу в службу "112", сообщает пресс-служба оператора связи.
"В основе устройства – высокочастотные датчики, позволяющие отслеживать местоположение. С помощью него можно отправить текстовое сообщение, уникальный идентификатор и координаты пользователя. Ранее устройство уже тестировали во время массового восхождения на Авачинский вулкан. Как показало новое тестирование, с помощью инфраструктуры билайна устройство сможет передавать информацию о местонахождении человека напрямую в службу спасения, что потенциально позволяет сократить время реагирования", - говорится в сообщении.
По словам директора Камчатского отделения ПАО "ВымпелКом
" Алексея Савченко, запуск работы устройства – это действительно инновационное решение, раньше такого не делал никто. "Разработанное устройство заинтересовало нас, поскольку это сотрудничество стало логичным продолжением работы билайн по развитию технологий для спасения людей. Как известно, билайн более 10 лет сотрудничает с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", работая над технологической инфраструктурой поисков: от горячей линии и смс-информирования до использования бигдаты и нейросетей для анализа присутствия людей на снимках с дронов", - сказал Савченко, слова которого цитирует пресс-служба билайн.
С каждым годом турпоток на Камчатку растет – в сезон в регион приезжают тысячи туристов за "дикой" природой.