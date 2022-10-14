https://ria.ru/20221014/bezhentsy-1824129851.html

В Британии узнали о дискриминации беженцев с Украины

В Британии узнали о дискриминации беженцев с Украины - РИА Новости, 14.10.2022

В Британии узнали о дискриминации беженцев с Украины

Британские власти отказываются принимать беженцев с Украины, если у них нет украинского гражданства, пишет The Independent. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:17

2022-10-14T17:17

2022-10-14T18:02

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британские власти отказываются принимать беженцев с Украины, если у них нет украинского гражданства, пишет The Independent.Газета сообщает, что с начала специальной военной операции на территории Украины находилось более полумиллиона иностранных граждан, имеющих временный или постоянный вид на жительство, в числе которых около 76 тысяч студентов из стран Африки и Азии.Согласно данным Международной организации по миграции (IOM), с конца февраля 325 тысяч граждан стран третьего мира покинули Украину.Правительство Великобритании утвердило две схемы, по которым предусмотрено предоставление убежища. Первая схема подразумевает наличие родственников, проживающих на территории страны, вторая — желание гражданина Великобритании поселить у себя беженца. Однако власти выдвинули требование — необходимо наличие украинского гражданства или факт сопровождения гражданина Украины.The Independent рассказывает о тех, кто остался без убежища. Так, Дебора Амода, 19-летняя студентка из Нигерии, учившаяся на врача в Харькове, не может воссоединиться со своей семьей. Дебора временно проживает в Германии, тогда как ее родственники находятся в Англии.Еще один "забытый беженец"— 43-летний Камран Медипур. На протяжении шести лет гражданин Ирана жил в Киеве. Его брат, Пейман, бежал из Ирана в Великобританию из-за угроз от представителей власти в связи с его политической кампанией. Пейман, получивший гражданство Великобритании, обратился к властям за помощью, но получил ответ, что его брат не сможет пересечь границу в качестве беженца, так как не имеет украинского гражданства.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221013/krizis-1823811630.html

https://ria.ru/20220928/merts-1819963492.html

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в мире, жилье, украина, великобритания, иран, международная организация по миграции, оон